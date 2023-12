Cirujano plástico exhibe a una influencer que quería una operación gratis: VIDEO

En redes sociales han circulado muchas historias en las que pequeñas marcas o empresas exhiben a celebridades de internet, que buscan aprovecharse de su imagen pública para obtener cosas gratis; como por ejemplo, hizo un cirujano plástico, quien mostró las conversaciones con una influencer, que buscaba que le hiciera una operación sin pagar ni un solo peso.

El cirujano plástico Camilo Torres es muy activo en sus cuentas oficiales, ya que ahí muestra su trabajo para modelar el cuerpo y poner implantes. Sin embargo, hace un par de semanas uno de sus videos en TikTok se comenzó a hacer viral, ya que exhibió a una influencer que buscaba hacerse una cirugía estética a cambio de solo publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram.

El doctor mostró como una influencer le pidió canjear una cirugía por historias en redes TikTok @dr.camilotorrescp

El doctor mostró evidencia de cómo la influencer pidió una cirugía gratis

En su cuenta de la plataforma china, el doctor, que es originario de Colombia, compartió con sus más 22 mil seguidores uno de los momentos que le habían parecido más impactantes durante su carrera, el cual fue protagonizado por una influencer que le pedía hacerse una cirugía estética, sin embargo, el pago sería subir en sus redes sociales imágenes de su proceso.

El médico mostró la captura de pantalla de la conversación con la celebridad de internet, de la cual ocultó el nombre. En el texto, la creadora de contenido le explicó que tenía 100 mil seguidores en TikTok, mientras que Instagram acumulaba 94 mil y en Twich tenía alrededor 50 mil visualizaciones. Debido a que, según ella, contaba con una gran número de fans, pidió hacer un "canje", es decir, cambiar la operación por publicidad.

La influencer quería hacerse varios procedimientos estéticos TikTok @dr.camilotorrescp

"Quiero que me quite la flacidez, me realice marcación abdominal y eso que colocan grasa en los glúteos no quiero implantes, he visto que es su fuerte. Que me quede natural. En mis pechos si puede aumentarlo con grasa o si me puede regalar las prótesis no me niego", pidió la joven influencer, quien apuntó que sacaría 5 historias partidas luego de 3 meses, asimismo, quería que también se le incluyera el tratamiento post operatorio.

Usuarios señalan a una influencer, pero se defiende

En aquel clip muchos de los usuarios mencionaron que se podría tratar de Agustina Chidoy, sin embargo, la historia dio un giro cuando la que la creadora de contenido negó las acusaciones. En un video también compartió en TikTok, la influencer aseguró que no era ella la persona que estaba pidiendo una cirugía grátis.

Agustina Chidoy negó que pidiera cirugías gratis TikTok @agoscu_

"No ando pidiendo operaciones gratis por ahí. (...) La gente asumió que era yo, ¿y por qué pensaron que era yo? porque cuando buscas el nombre que supuestamente pidió el canje, aparezco yo. (...) El doctor es de Bogotá, o sea, es de Colombia, por qué yo le hablaría de Bogota o de Colombia, cuando uno sabe todos los riesgos que hay una cirugía", dijo la joven, que es originaria de Argentina.