"No hice nada mal", responde la influencer que buscaba comer gratis en el restaurante del chef Edgar Núñez

El tema de conversación en redes sociales no ha sido otro que el del chef Edgar Núñez y la influencer colombiana Manuela Gutiérrez, quien el pasado 17 de junio envió un mensaje al mexicano para pedirle un "canje publicitario" en el que a cambio de dos comidas las joven haría publicidad por medio de sus redes sociales; sin embargo, el tema se volvió viral, luego que el dueño de los restaurantes Sud777 y Comedor Jacinta compartió una captura de la conversación a través de Twitter.

"Y en mi gustada sección; 'gorrones internacionales' les dejo a Manuela; no sabía que tragar gratis era trabajar", escribió el chef para acompañar el mensaje que la colombiana le envió.

Por supuesto, el tuit se volvió viral en cuestión de minutos y se generó un debate en redes entre quienes defienden al chef mexicano y entre los que defienden el trabajo de Manuela. A pesar de ello, no ha terminado el tema de comer gratis en uno de los restaurantes de Edgar Núñez, pues la conversación sigue muy vigente y a ahora fue la propia influencer quien respondió a las críticas afirmando que ese es su trabajo, por lo que "no hice nada mal". Aunque la polémica no terminó con dicha declaración, pues también dijo que sus declaraciones no son con la intención de ofrecer disculpas.

Manuela se defiende de las críticas: "No hice nada mal, ni estoy ofreciendo disculpas"

Tras la polémica que protagonizó la joven de 27 años, dijo en entrevista a El Universal que las fuertes críticas y calificativos como "gorrona internacional" no la han afectado gracias a la madurez emocional con la que cuenta actualmente.

"Lo hablé con mi novio, si me hubiera pasado esto hace cinco años cuando comencé con Instagram me hubiera dado muy duro porque la gente es muy cruel, pero con la madurez emocional que he desarrollado en mi carrera no me dejo afectar", precisó.

En cuanto a la propuesta que le hizo al chef Edgar Núñez, recordó que es por su trabajo como influencer, pues aunque tiene una carrera como abogada, afirmó que los intereses de sus más de 92 mil seguidores no se basan precisamente en esta área. "Yo sé que a mis seguidores no les interesa que yo les muestre un día en los juzgados, me estoy especializando en familiar y civil, soy litigante, pero comencé con Instagram como en 2012, en ese momento era gimnasta rítmica y empecé a subir contenido, fotos", explicó.

Debido a lo anterior en su perfil destacan fotos de viajes, lugares y un estilo de vida lleno de lujos, asimismo, defendió que lo que realiza en redes es una forma de trabajar y aunque comprende otro tipo de opiniones se mantiene firme con su postura. "Un es prestar un servicio y que yo reciba una retribución, ya sea económica, o que me den un pago en especie, entonces para mí claramente esto es trabajo, pero entiendo que el tema esté en discusión de algunas personas trabajo", dijo.

Finalmente, la influencer respondió al chef Edgar Núñez sin la intención de ofrecer disculpas, sino para dejar en claro que las críticas más que afectarla la han beneficiado.

"Entiendo al chef, no es la forma en que yo me hubiera expresado, pero eso es él como persona. Yo en este momento me siento bien porque, para mí, no hice nada mal ni estoy ofreciendo disculpas por lo que hice, sólo por si en algún momento lo ofendí", concluyó.

