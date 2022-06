Influencer "humillada" por chef Edgar Núñez da su versión sobre la polémica; así se defendió

Luego de que el chef Edgar Núñez exhibiera en sus redes sociales a una influencer colombiana que quería comida gratis a cambio de publicidad, la chica aludida respondió y mandó un mensaje para él y todas las personas que la atacaron luego de que se diera a conocer el “intercambió” que propuso.

La colombiana Manuela Gutiérrez, quien fue llamada “gorrona internacional” pidió disculpas a Ñúnez, quien había expresado que su ofrecimiento era falta de respeto hacia su trabajo, “si yo ofendí a este chef por decirle esto la verdad es que ofrezco disculpas, me han dicho ya varios que él no hace canje”, explicó en las historias de su perfil de Instagram, en el cual suma casi 78 mil seguidores.

Refirió que ella ha llegado a colaborar de esa manera con restaurantes y marcas, “yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto”, abundó.

Pidió que paren los ataques

La joven pidió a la gente parar los ataques, ya que ella sólo buscaba un intercambio de trabajo, “yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, reiteró.

El chef consideró su ofrecimiento como una falta de respeto. Foto: Especial.

Luego se tomó todo con gracia y mencionó que no sabía si le habían dicho “gorrona o gorriona”. Ella saltó a la fama internacional luego de que Edgar, quien tiene más de 123 mil seguidores, publicara una foto del mensaje que ella le mandó y más tarde escribió “un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora, sin recibir nada a cambio”. El chef es dueño de dos restaurantes famosos: "Comedor Jacinta" y "Sud 777".

Asegura que no lo hizo con mala intención. Foto: Especial.

