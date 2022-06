Chef mexicano exhibe a influencer que quería comer gratis en su restaurante | FOTO

El chef mexicano Edgar Núñez, exhibió a una influencer colombiana, llamada Manuela Gutiérrez, quien aparentemente lo contactó por medio de las redes sociales para intentar hacer un intercambio y obtener una comida gratuita en el restaurante del famoso cocinero.

Edgar Núñez compartió la conversación donde se observa que la influencer le envió un mensaje donde sugiere un intercambio; su propuesta es comida gratis, para ella y su pareja, a cambio de una promoción en sus redes sociales.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió la joven influencer colombiana.

Ante el mensaje, el chef Edgar Núñez exhibió a Manuela Gutiérrez en redes sociales, donde compartió el mensaje que la colombiana le envió y lo acompañó con el siguiente texto “Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas”.

Además, el chef catalogó esta situación como clásica por parte de algunos “gorrones internacionales”. “Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela”, detalló Núñez, luego de publicar una captura de pantalla de la conversación.

Cabe señalar que Edgar Núñez es un reconocido chef mexicano dueño de dos restaurantes: Sud777 y Comedor Jacinta.

Tras darse a conocer la conversación, la influencer Manuela Gutiérrez ofreció una disculpa al chef. “Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”, declaró.

Gutiérrez enfatizó que los intercambios son parte de su trabajo como creadora de contenido.“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, aseguró.

Manuela Gutiérrez ofreció una disculpa al chef. Foto @manuguti95

Finalmente, la influencer colombiana aseguró que el chef ya la tiene bloqueada de sus redes sociales.

Sigue leyendo

Mientras Nodal se besa con Cazzu, Belinda presume su exito en Time Esquare, "Triunfando como siempre"