Influencer colombiano gasta una fortuna para volverse más alto, se sometió a una cirugía extrema

Un influencer colombiano llevó su compromiso u obsesión con la apariencia a un nuevo nivel. Yeferson Cossio, de 29 años, no solo es conocido por su exitosa presencia en Instagram y TikTok, donde acumula más de 28 millones de seguidores, sino también por su reciente y audaz decisión de invertir una suma considerable para aumentar su estatura mediante una operación muy dolorosa.

Cossio se sometió a una de las intervenciones quirúrgicas más extremas: el alargamiento de extremidades inferiores. Esta técnica, que cuesta entre 50 mil y 175 mil dólares, implica romper los huesos de las piernas, insertar varillas de metal y extender gradualmente el espacio entre los huesos para generar nuevo tejido óseo. Su objetivo era pasar de 1.70 metros a 1.85 metros, un cambio significativo que le costó seis meses de dolorosa recuperación y fisioterapia intensiva.

Generó debate en redes. Foto: @yefersoncossio / Instagram.

¿Por qué Yeferson Cossio quería ser más alto?

A pesar de que muchos podrían pensar que esta operación es un capricho de la fama, Cossio reveló que sus motivos iban más allá de lo puramente estético. Sin entrar en detalles, mencionó un incidente personal que afectó profundamente su relación con sus piernas. Esta experiencia, combinada con la posibilidad financiera de realizar el cambio, lo llevó a tomar esta decisión drástica. "Sí, mis piernas son bonitas pero las odio (...) Estoy acomplejado como casi todos los seres humanos con algunas partes de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para usar aquí y cambiarlo", comentó.

Muchos de sus fans lo apoyaron. Foto: @yefersoncossio / Instagram.

No es el primero que logra hacerse más alto

Lo sorprendente es que Cossio no está solo en esta búsqueda de altura. Casos como el de Brian Sánchez, un agente hipotecario de Georgia que invirtió más de 100 mil dólares para añadir 15 centímetros a su estatura y Moses Gibson de Minnesota, quien gastó 75 mil dólares en 2016 y otros 98 il dólares en 2020 para aumentar su estatura, muestran que esta práctica está ganando popularidad, según recogió el diario The New York Post.

Siempre ha sido un creador de contenido controversial. Foto: @yefersoncossio / Instagram.

"A medida que se abre el espacio entre los extremos del hueso, el cuerpo sigue produciendo nuevo tejido en el hueco hasta que se ha generado la longitud de hueso deseada", detalla el Hospital for Special Surgery sobre este procedimiento.