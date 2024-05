Maripily Rivera revela en qué gastara la millonaria suma que ganó en “La Casa de los Famosos 4”

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” llegó a su fin en medio de una intensa polémica por los escándalos y constantes peleas entre los participantes, algo que Maripily Rivera ha dejado atrás para disfrutar de su triunfo ya que fue quien se llevó el premio de 200 mil dólares que se entrega al primer lugar. La modelo puertorriqueña reveló, entre otras cosas, en qué gastará la fuerte suma de dinero que obtuvo tras su paso en el reality show.

Maripily Rivera revela qué hará con su dinero de LCDLF 4

Aunque Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera se mantuvieron como dos de los favoritos para ganar el reality show, finalmente fue Maripily Rivera quien obtuvo el primer puesto dejando al influencer fitness y el cantante con el segundo y tercero, respectivamente. Este año el programa entregó a estos lugares la cantidad de 100 mil y 50 mil dólares como premio.

Maripily Rivera ganó la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos". Foto: X @lacomadritaof_

Mientras el youtuber mexicano se dijo dispuesto a cumplir su promesa y compartir el premio con sus compañeros del Cuarto Tierra, a quienes les propuso realizar un viaje juntos, Lupillo Rivera no ha dado declaraciones al respecto. En tanto, el “Huracán Boricua”, sobrenombre que recibió la modelo durante el reality show, indicó que invertirá su dinero y debutará como empresaria.

“Yo voy a montar un gimnasio, estoy viendo dónde lo voy a montar, si en Puerto Rico o en Miami. Voy a montar un gimnasio porque es lo que todo el mundo ha querido y eso viene por ahí, vienen muchas cosas, tengo muchas cosas sobre la mesa, primero estoy asimilando todo lo que estoy viendo lindo”, dijo Maripily Rivera al expresar sus deseos por volver a su país natal tras varios meses al interior de la casa.

Maripily Rivera revela que sufrió dentro de LCDLF 4. Foto: X @lacomadritaof_

Maripily Rivera revela que sufrió dentro de LCDLF 4

La modelo se dijo en shock por lo ocurrido en “La Casa de los Famosos”, donde admitió que sufrió durante el encierro y ahora es algo que tratará de superar con el apoyo de su familia y los fans, a quienes agradeció el apoyo. Con su triunfo Rivera se suma a Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson y Wendy Guevara -en su edición de México- como las ganadoras del programa.

“Aquí estoy de pie, agradecida de ese público (…) Estoy cayendo en tiempo poco a poco, tengo que admitir que se me han olvidado muchas cosas con ese encierro, que jamás pensé estar cuatro meses encerrada en esa casa. Sufrí mucho, de verdad, lloré mucho, pero eso me hizo una mujer fuerte porque hoy por hoy no soy la misma de antes, entiendo que soy otra Maripily. Estoy super contenta, quiero aprovechar el amor de este público, lo que estoy sintiendo y viviendo, paso atrás todas las peleas… Mis enemigos son mis amigos, estoy tranquila”, dijo en entrevista para “Suelta la Sopa”.