Rosita Fresita, amiga de Wendy Guevara, preocupa a sus fans, aparece con heridas en el rostro: VIDEO

La famosa influencer conocida como "Rosita Fresita", amiga de la ganadora de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un video explicando qué fue lo que le pasó y por qué ha estado ausente de las plataformas digitales.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, la creadora de contenido se mostró muy conmovida al hablar del proceso que está viviendo, pero pidió no caer en especulaciones, ya que en los siguientes días brindará más detalles de lo sucedido este fin de semana.

En sus redes sociales la creadora de contenido "Rosita Fresita" subió un video que inmediatamente se volvió viral pues luce varias heridas en su rostro. La amiga de Wendy Guevara hizo un llamado para no caer en especulaciones, pero hasta el momento no ha brindando más información al respecto.

En este sentido la influencer dijo que está bien de salud y se encuentra en proceso de recuperación. Les dijo a sus fans que por el momento no está lista para hablar de lo sucedido por lo que les pidió no caer en especulaciones ya que cuando este preparada explicará el motivo de sus lesiones.

"Estoy bien, con el paso del tiempo les platicaré qué fue lo que pasó. No quiero que saquen sus conclusiones. No me siento bien", contó.