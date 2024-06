Salma Hayek deslumbra con un total look rojo de Gucci, así lleva esta tendencia al estilo retro

La noche de ayer 17 de junio se efectuó el Fashion Trust Arabia, evento mediante el que se apoya a los diseñadores emergentes de todo MENA, es decir, del Medio Oriente y el norte de África. La invitada de honor fue Salma Hayek, quien apostó por una tendencia de moda que nunca falla: la monocromática.

Salma Hayek, perfecta con outfit de Gucci

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se llevó las miradas en la gala de la organización sin fines de lucro y recordó que es un ícono de la moda. Al tener acceso a las marcas más exclusivas de moda, la protagonista de la película “Frida” apostó por un total look rojo de Gucci. “Gracias por invitarme anoche para celebrar a los ganadores del premio 2023 de Fashion Trust Arabia y el lanzamiento de sus colecciones, rodeado de gente extraordinaria en la industria”, escribió la famosa en su Instagram para compartir fotos de la gala y su outfit.

La actriz de “Frida” se lució en los Fashion Trust Arabia. Foto: Instagram Salma Hayek.

Qué es la tendencia total look que sigue Salma Hayek

Salma Hayek presumió su atuendo en su cuenta de Instagram y evidenció que la tendencia total look es infalible. De acuerdo con expertos de moda de ELLE México, se trata de una propuesta que “consiste en crear estilismos inspirados en un mismo color o estampado”. Aunque en los últimos años ha estado en auge, su origen data a los años 80 y 90 porque los looks, especialmente de las mujeres, se regían por un sólo color.

La tendencia total look, también conocida como matching-set o monocromática, es versátil y por eso es parte de la moda street style, así como de los outfits de gala. La actriz de “Pistolero” puso de manifiesto lo segundo porque llegó a los Fashion Trust Arabia portando un vestido en color rojo pasión que complementó con bolsa, chaqueta y sandalias con plataforma a juego.

Para la ocasión, Salma Hayek apostó por la tendencia total look. Foto: Instagram Salma Hayek.

Salma Hayek, fan de la moda retro

Además de apegarse a la tendencia total look, Salma Hayek, de 57 años de edad, también evocó la moda retro a través de su look y peinado. En cuanto a su outfit, la moda vintage se hizo presente con las sandalias con plataforma, mientras que su peinado fue la cereza del look porque consistió en un moño, como se usaba en los años 70.

Para no saturar su look, la famosa usó maquillaje en gamas neutras, que ha sido su gran apuesta durante su carrera. Este destaca sus rasgos naturales, como sus ojos oscuros, cejas definidas y gruesas, labios carnosos y piel morena.