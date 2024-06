Salma Hayek comparte su mejor truco de belleza para ocultar las canas

Con sus 57 años de edad, Salma Hayek no deja de derrochar belleza y es considerada una de las actrices más bellas de México y Hollywood. Desde sus inicios como actriz, entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90, la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, cautivó con su carisma, porte y belleza que combina lo mejor de sus raíces mexicanas, así como españolas y libanesas por parte de su madre y madre, respectivamente.

Al ser una actriz consagrada por sus éxitos, como “Bandidas”, “El gato con botas” y “Cómo ser un latin lover”, acude a las más exclusivas galas de cine y moda. Como muestra de ello, fue invitada al pasado Festival de Cannes 2024 y arrasó de mano de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault. Tras asistir a la gala de Séptimo Arte, la famosa grabó un video y habló de cómo se cuida y prepara para estos eventos, razón por la que compartió uno de sus trucos de belleza.

La actriz mexicana destaca en las galas de cine y moda por su belleza y estilo. Foto: Instagram Salma Hayek.

Cómo oculta Salma Hayek sus canas

En entrevista para Telemundo, Salma Hayek recordó este video con consejos de belleza, ya que ese momento fue llamado “te fuiste de Cannes a mostrar tus canas”. La actriz mexicana reaccionó con sorpresa y alegría al escuchar esto y detalló que a veces es cansado teñirse el cabello para cubrir las canas; por lo mismo, su truco infalible es cubrir las canas con máscara de pestañas.

“Mira, tengo mi truco de que cuando me pongo el rímel, también me pongo el rímel en la canas y no se me notan”, explicó Salma Hayek tras revelar la manera más práctica de disimular las canas. Al ser un truco exprés, la productora de cine dijo que cuando se baña el producto se cae, de modo que las canas se vuelven a ver. Sin embargo, destacó que es perfecto para casos de emergencia.

Como todas las famosas, Salma Hayek tiene trucos de belleza. Foto: Instagram Salma Hayek.

Qué tono de tinte usa Salma Hayek

La actriz cuida su imagen y desde hace varios años apuesta por el tinte de cabello cuando quiere cubrir al 100% sus canas. Debido a que su cabello es oscuro, la famosa elige el tono chocolate, de acuerdo con Vogue México y Latinoamérica. Los expertos en belleza aseguran que este tono es perfecto para quienes tienen cabello castaño porque es un color cálido y versátil.

Este verano 2024, los tonos tierra están de regreso porque es clave apostar por la belleza con estilo al natural. Los principales tonos tierra son avellana, caramel y honey porque aportan luz y brillo al cabello, pero también al rostro, destacando los rasgos y la belleza.