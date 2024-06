Salma Hayek recuerda sesión de fotos en bikini de 1999 y compara el resultado a sus 57 años: "algunas poses nunca pasan de moda"

¿Salma Hayek es perfecta?, por supuesto que lo es y así lo demostró la mañana de este jueves al recordar una sesión de fotos que protagonizó en 1999, es decir, cuando sólo tenía 33 años y ya era la sensación dentro del mundo del espectáculo y no sólo como actriz, sino también como modelo. Ahora, a sus 57 años, la famosa mexicana sigue luciendo su figura y demostrando que la edad no es impedimento para verse bien y a la moda.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz de Hollywood compartió un nuevo post con el que sorprendió a muchos al dejar en claro que los años no pasan por ella y que sigue tan hermosa y con un cuerpo de impacto como el que lució en su juventud y antes de convertirse en mamá de Valentina Paloma. La intención de recordar una sesión de fotos de hace décadas fue para darle una chispa de su ya característico humor, pues en una de las tomas mencionó a uno de sus amigos.

Sigue leyendo:

"Mi rey": Salma Hayek felicita a su millonario esposo François-Henri Pinault por su cumpleaños 62

Salma Hayek celebra el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México: “Hoy es un día histórico”

La foto anterior y con la que la actriz sorprendió esta mañana fue para una campaña con la marca H&M en la que llevó un bikini marrón de tiro bajo en la parte inferior; mientras que en el top apostó por un corte de corazón y tirantes muy sofisticado. Lo que hace de este bañador algo perfecto es una placa dorada en las bragas que es ideal para lucir elegante. Por supuesto, su minicintura y abdomen torneado causaron sensación en su momento.

Pero en pleno 2024, Salma Hayek demostró que el cuerpazo que lució en el pasado sigue más que presente, pues recreó la misma pose recostada sobre uno de los laterales de su cuerpo, algo que logra un efecto curvilínea en la figura. Lo que llama la atención es que esta segunda postal fue tomada recientemente, es decir, a sus 57 años y el resultado es casi el mismo.

"#TBT Some poses never get old. Algunas poses nunca pasan de moda. H&M Campaign 1999, Édgar Ramírez L’OFFICIEL 2020", fue el mensaje que compartió la actriz para acompañar las tomas anteriores.