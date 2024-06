Wendy Guevara se burla del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal: "Fan de tu relación"

La polémica no se detiene para Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues luego de que confirmaran su romance han surgido supuestas pruebas de la infidelidad del cantante a la trapera argentina Cazzu. Entre éstas destaca un mensaje de la “Princesa de regional mexicano” en el que se dice “fan de la relación” de los cantantes días antes de su ruptura, algo que ya es tomado como burla en redes sociales y así lo demostró Wendy Guevara con una parodia junto a famosa conductora.

Wendy Guevara se burla del romance de Nodal

“Creo que me jodí”, es el mensaje que acompaña el video de Alejandra Jaramillo en su cuenta de Instagram en el que hace una parodia del mensaje que Ángela Aguilar dejaría en la fotografía compartida por Cazzu junto a Christian Nodal hace tan sólo unas semanas, cuando surgieron los primeros rumores de una ruptura.

Sigue leyendo:

¿Igual que el de Belinda? Ángela Aguilar presume el anillo que le habría dado Christian Nodal, lo puso de fondo de pantalla

La historia detrás de 'Te falle' de Christian Nodal, ¿se la dedicó a una ex?

En el clip la conductora de “Siéntese quien pueda” le dice a Wendy Guevara el gran amor que siente por su pareja, Beta Mejía, a lo que la influencer bromea diciendo ser “fan de su relación”. Con esto se suman a las celebridades que han retomado el mensaje de la hija de Pepe Aguilar para ser parte de los memes en los que usuarios se refieren a famosos triángulos amorosos tanto en la ficción como en la vida real.

“No te descuides ni por un momento”, “Yo me sumo”, “Buenísimo”, “Cuidado que te lo quite, y no es broma”, “Aquí se pone de moda otra vez”, “Y ni moderrimo”, “Me muero”, “Cuidado, Ale, cuidado”, “Pero qué acabo de ver”, “Ella también quiere ser tía”, “La Wendy sí te lo quita”, “Ale y Wendy todo que ver”, “Ahora se multiplicó la desconfianza”, “Ojo que esa mujer te lo baja en nada” y “Ángela salió del grupo”, fueron algunos de los comentarios.

Wendy Guevara hace mofa de la polémica por el romance de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Captura de pantalla X @elpatan2024

Wendy Guevara habla de Ángela Aguilar y Nodal

Durante un transmisión en vivo, la integrante de “Las Perdidas” recibió mensajes de sus fans en los que hicieron alusión a los mensajes y frases de Ángela Aguilar con los que decía estar feliz por la relación Cazzu y Christian Nodal. Todo días antes de que los cantantes anunciaran su noviazgo, algo que ahora los fans retomaron en memes.

“La verdad está bien gacho cuando a uno le pasa así porque cuando eres como figura pública y eso… qué gacho. Si yo voy a andar con un hombre que tuvo novia o algo en medio, que pasen primero meses y ya después ya para que no me empiecen a ching**. Que me vale, ustedes ya saben cómo son los hombres, se enamoran ya en tres días otra vez. Siento que las chicas, también las mujeres trans, tardamos más en superar la relación, somos más entregadas a la relación”, dijo Guevara.