La historia detrás de 'Te fallé' de Christian Nodal, ¿se la dedicó a una ex?

Nodal sacó 'Te fallé' en el 2017 IG: nodal

Christian Nodal es uno de los grandes nombres en el regional mexicano actual, pero también uno de los cantantes que más está dejando de qué hablar en los últimos días. Ahora, después de confirmarse la relación con Ángela Aguilar, es momento de recordar la historia que hay detrás de uno de sus primeros grandes éxitos que tuvo el cantante de 'Botella tras botella'. Se dice que se la dedicó a una de sus exparejas.

'Te fallé' es una de las primeras canciones que puso al nacido en Sonora en la órbita del regional mexicano. Lo que pocos saben es lo que hay detrás de esa letra donde claramente ofrece una disculpa a una mujer que le dio todo, pero no pudo corresponder ese amor. Ahora es momento de presentar quién fue la exnovia que inspiró dicha letra.

Nodal habría escrito la canción para una novia que tuvo en Ensenada (IG: nodal)

La historia detrás de 'Te fallé' de Christian Nodal

La canción salió en el 2017 para convertirse en uno de los grandes éxitos del novio de Ángela Aguilar, pero pocos saben quién fue la mujer que inspiró esa letra donde se nota que está arrepentido por no haber cumplido con las expectativas que había en la relación. Se tiene que recordar que esta canción saldría cuando Nodal tenía tan solo 18 años, por lo que se está hablando de un amor juvenil.

En el 2021 saldría un video en TikTok donde una joven afirmaría que Nodal compuso la canción de 'Te fallé' para ella, ya que mantuvieron un romance cuando eran adolescentes. En el clip que se compartió en redes sociales dio prueba de ello. Posteriormente, Christian reveló en 'El minuto que cambió mi destino' confesó que fue escrita para una novia que tuvo en Ensenada. En dicha entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Nodal dejó claro que esa fue la primera composición que realizó.

Nodal confesó que fue la primera canción que se atrevió a escribir (IG: nodal)

"En ese entonces tenía una novia que me ayudaba a estudiar, me ayudaba a hacer las tareas justo cuando iba llegando a Ensenada, pero había una muchacha más grande que me sonsacaba. Terminé la relación y la muchacha que era mi novia conocía a la que me sonsacaba, entonces la invitaron a una fiesta y justamente cuando me estaba besando en una mesa de billar llega la que era mi ex. La había dejado como un día atrás", comenzó el relato Nodal.

El cantante de regional mexicano dejó claro que siempre tuvo presente que lo peor que puede hacer es ver llorar a una mujer, por lo que antes de hacerle algún mal prefiere terminar la relación. Su idea es siempre dar lo mejor de él en cada una de sus relaciones, pero cuando siente que valió el romance prefiere poner fin a la historia de amor.

La versión de la exnovia de Nodal

Lisa Fernanda fue la encargada de compartir su historia en el 2021. La joven compartió su historia en TikTok donde explica que dicha historia que se relata es la de ella con Nodal. Dentro de las pruebas que presentó está fotos donde demuestra que se conocen desde la preparatoria y que en aquellos años estaban enamorados.

"¿Ubican la canción Te fallé de Nodal? No sé si le hayan puesto atención a la historia que cuenta... Básicamente Christian hizo esa canción para mí, él cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros. Y sí amigos, yo soy la morra en la cual se inspiró para hacer la canción. Y para los que no me creen: estos somos Christian y yo en a prepa cuando estábamos enamorados", dijo Lisa.

Ahora que lo saben, solo queda disfrutar de esta canción y del amor que se está formando entre Ángela Aguilar y el intérprete de 'Botella tras botella'. Se tiene que mencionar que de esta relación pueden salir muchas canciones de amor para ambos o en su defecto algunas de desamor que se convertirán en tendencia.