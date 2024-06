Reviven las declaraciones de Ángela Aguilar sobre el rompimiento de Nodal con Belinda: "les mando mucho amor" | VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal son pareja. Esta noticia ha conmocionado a todo internet, pues muchos consideran que ambos hicieron las cosas mal, además, la hija de Pepe Aguilar ha recibido muchas críticas luego de que han salido varios videos en los que recuerdan cosas que dijo sobre las relaciones pasadas de su nuevo novio. Ahora se hizo viral un clip en el que habló tras el rompimiento del cantante con Belinda

Y es que su relación comenzó con mucha polémica, pues apenas el pasado 23 de mayo se hizo público el rompimiento de Nodal con la cantante argentina Cazzu, de quien supuestamente Ángela era amiga. La nueva pareja ha salido a defender su amor e incluso ayer se dieron su primer beso, durante un concierto en el Auditorio Nacional, lo cual también se volvió tendencia.

¿Qué dijo Ángela sobre Nodal y Belinda?

En una entrevista con Andrea Escalona, la cantante de rancheras primero finge no saber sobre el rompimiento, pero mencionó: “Cualquier rompimiento es horrible… a mí me pasó, lloré bien gacho pobrecito… Mucha buena energía para todos… Yo creo que eso es algo que hubiera hecho diferente (hacer público todo), lo mejor es quedártelo tú, le mando mucho amor y buena energía a los dos”, comenzó. Pero al ser cuestionada cómo estaba ella en el amor, contestó: “Ahí donde me ven… Estoy muy bien, muy feliz”, para luego aclarar que no estaba con nadie y que tenía pretendientes.

Y desde hace un par de días han circulado en plataformas digitales las cosas que Ángela comentó como que era “fan de la relación” de Nodal con Cazzu, así como que sería “tía” de Inti, la hija que tuvieron juntos y que "quería" a la intérprete argentina. Muchos aseguran que es "hipócrita".

¿Desde cuándo andan Nodal y Ángela Aguilar?

Fue el pasado 10 de junio que se confirmó su romance, por medio de unas fotos publicadas en “HOLA”. Luego de eso, Nodal salió a dar un comunicado en sus redes: “Bueno mi gente, yo sé que muchos de ustedes se enteraron oficialmente de que Ángela y yo tenemos una relación, que como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi actual pareja, por respeto a mi hija, quería salir a darles un poco de contexto”.

También aseguró que nunca le fue infiel a Cazzu: “Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.