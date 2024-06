La advertencia que Pepe Aguilar lanzó a los pretendientes de su hija Ángela: "Tengo portación de armas"

Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado de manera oficial respecto al noviazgo de Ángela Aguilar con Christian Nodal, sin embargo, en diversas entrevistas dejó claro que respalda las decisiones de su hija y está dispuesto a todo por proteger a su familia. Ante esto no dudó en lanzar una fuerte advertencia los pretendientes de la cantante, a quienes dejó claro sus conocimientos en artes marciales y su permiso para "portación de armas".

Pepe Aguilar lanzó fuerte advertencia a los pretendientes de sus hijas

Esta no es la primera vez que la intérprete de "Qué agonía" es blanco de controversia por sus romances, pues en 2022 se filtraron tiernas fotografías en las que se besa con el compositor Gussy Lau confirmando su noviazgo. Aunque el también cantante no dudó en dar su versión asegurando que contaba con la aprobación de Pepe Aguilar, el cantante externó su total apoyo a su hija en lo que respecta a su vida amorosa.

Ángela Aguilar confirma romance con Christian Nodal. Foto: IG @holausa

En entrevista para “El Gordo y la Flaca” en julio de 2022, la voz de “Directo al corazón” dijo no ser celoso con sus hijas cuando se trata de pretendientes y recalcó que siempre apoyaría sus decisiones. Sin embargo, dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar las faltas de respeto tanto a sus hijas como a su familia, por lo que hizo énfasis en sus conocimientos de artes marciales y su permiso para portación de armas como parte de la advertencia.

"Por mí lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante (…) No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y de ser así entonces sí se las ven conmigo, mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”, dijo el cantante.

La advertencia que Pepe Aguilar lanzó a los pretendientes de su hija Ángela. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

¿Pepe Aguilar deja sola a Ángela Aguilar?

En medio del escándalo que enfrenta la llamada "Princesa del regional mexicano" por su noviazgo con Christian Nodal, surgen rumores de que existe un distanciamiento con Pepe Aguilar debido a que el cantante no estaría de acuerdo con el romance que surge tan sólo unas semanas después de la ruptura del sonorense con la trapera argentina Cazzu. Mientras tanto, el patriarca de la dinastía Aguilar continúa de vacaciones junto a su esposa por Japón y no ha dado declaraciones al respecto.

A esto se suma el video compartido en TikTok por el usuario "1_solymar" donde Pepe Aguilar sería cuestionado sobre la vida amorosa de su hija Ángela, en éste dejaría ver que no está dispuesto a intervenir. "Como padre no voy a dejar que nadie hiera o lastime físicamente a mi hija, pero si es un rollo emocional o de amor, que se rasque sola, es su problema", se escucha al cantante en el audio del que se desconoce la fecha exacta y si habla del romance que tiene con Nodal.