"Fue mi mejor amiga durante mucho tiempo": Faisy le responde a Mariana Echeverría tras su salida de MCDR

Hace una semana te informamos que Mariana Echeverría tomó la decisión de no participar en la nueva temporada del reality show "Me Caigo de Risa" pues no se sentía a gusto y quería trabajar en su paz mental. Inmediatamente los fans señalaron a Faisy, conductor del programa, como el responsable de su salida.

En una entrevista con Yordi Rosado, Mariana Echeverría confesó que alguien en "Me Caigo de Risa" la hizo sentir mal y por eso no sabía si seguiría en el proyecto que ha protagonizado por varios años. La noticia de su salida fue confirmada por Faisy, quien se deslindó de la decisión de su compañera y dijo que actualmente están distanciados.

Los famosos han intercambiado fuertes mensajes. Foto: Me Caigo de Risa

Faisy le responde a Mariana Echeverría

En una entrevista con distintos medios de la farándula, compartida en el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Faisy fue cuestionado por la salida de Mariana Echeverría de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa". Las declaraciones del conductor no pasaron desapercibidos para nadie.

Durante la plática el también conductor de "Faisy Nights" negó que él haya tomado la decisión de la salida de Mariana Echeverría de "Me Caigo de Risa". Recordó las declaraciones de su ahora excompañera, quien dijo que quería trabajar en su paz mental pues no se sentía a gusto en el programa.

En este sentido el presentador explicó que no tiene el poder de sacar ni meter gente en "Me Caigo de Risa" ya que esa responsabilidad es del productor. Además el famoso respaldó a Mariana Echeverría con su decisión, pues si no estaba a gusto es mejor hacerse a un lado y reconoció que su excompañera está trabajando en un nuevo proyecto.

"Nadie está obligado a estar en un lugar donde no está a gusto y lo dijo Mariana. Cuando alguien no se siente cómodo, vale la pena hacerse a un ladito. No tuve nada qué ver en su decisión. Le llegó otro proyecto y le dio prioridad", contó.

Finalmente Faisy se mostró muy conmovido al recordar la gran amistad que tuvo con Mariana Echeverría pues ambos fueron testigos en sus respectivas bodas. Expresó su deseo para que en un futuro puedan retomar su amistad y ella pueda regresar a las siguientes temporadas de "Me Caigo de Risa".