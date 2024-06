Mariana Echeverría habla de su salida de MCDR y de su "disgusto" con Faisy: "no soy rencorosa"

El día de ayer te informamos que Faisy confirmó que actualmente está distanciado de la actriz y modelo, Mariana Echeverría, con quien hizo un gran equipo en varias temporadas del reality show "Me Caigo de Risa". Desafortunadamente en la temporada 2024, Mariana Echeverría ya no formará parte de "La Familia Disfuncional".

En una entrevista con distintos medios de comunicación, Faisy dijo que Mariana Echeverría participó en los ensayos de la décima temporada, pero después tomó la decisión de no formar parte del elenco. El también actor de teatro argumentó que actualmente no tienen la mejor de las relaciones, pero prefirió no brindar más detalles al respecto.

Sigue leyendo:

Los conductores están distanciados. Foto: Unicable

Mariana Echeverría habla de su salida de MCDR

Hace unos días Mariana Echeverría, una de las grandes referentes de "Me Caigo de Risa", concedió una entrevista con Yordi Rosado. Durante la plática fue cuestionada sobre su participación en el programa de Televisa y fue en ese momento donde reveló que posiblemente no estaría en la décima temporada, noticia que fue confirmada por Faisy.

En la plática la también colaboradora del "programa Hoy" dijo que "Me Caigo de Risa", es un programa que quiere mucho, pero actualmente tomó la decisión de enfocarse en su vida privada. En ese momento aún estaba abierta en colaborar en la nueva temporada del reality show.

"Es un proyecto que amo, tiene su magia, tengo que disfrutar lo que hago, decidí darme una etapa para mi, mi hijo, mi familia", contó.

Para escuchar sus declaraciones reproduce el video a partir del minuto 3:00.

En este sentido Yordi Rosado le preguntó si la decisión de estar o no dependía de ella a lo que Mariana Echeverría dijo que sí, pero actualmente buscaba su paz mental. Finalmente la modelo dijo que alguien dentro de "Me Caigo de Risa" la hizo sentir mal, pero no le guarda ningún rencor.

"La decisión (de estar) está de mi parte, siempre voy a optar por mi paz mental. Tengo que estar convencida de que voy a estar bien. Sí (la hicieron sentir mal), pero no soy rencorosa, estoy trabajando en mi persona", señaló.

¿Por qué se pelearon Mariana Echeverría y Faisy?

En una entrevista con distintos medios de comunicación, Faisy dijo que está distanciado de Mariana Echeverría. El conductor dijo que él no decía quien formada parte de "Me Caigo de Risa", pues incluso su ahora excompañera estuvo en los primeros ensayos.

Faisy explicó que Mariana Echeverría tuvo una reunión con el productor del reality show y momentos después confirmó que no estaría en la nueva edición.