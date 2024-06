La periodista deportiva Georgina González Toussaint vence al cáncer y así lo celebró en redes

La comentarista deportiva Georgina González Toussaint anunció en redes sociales que venció el cáncer. Sus amigos, familiares y compañeros la felicitaron. Ella aseguró que esta no fue una batalla que luchó sola, sino que su madre Georgina Toussaint, sus “dos generalas” y muchas personas más la apoyaron con cariño y buena vibra. Entre toda la gente que la ayudaron, aseguró, llenarían el Estadio Azteca.

Entre las personas que la felicitaron por vencer al padecimiento se encuentra Martha Debayle, quien le dijo “Bravo amor mío eres una campeona!”. También la periodista deportiva Valeria Marín le comentó: “Puro ejemplo! Que linda noticia! Demasiado feliz por ti, por todo tu ejército que es mejor que cualquier ejército en potencia! Te quiero mucho!”.

Georgina González Toussaint superó el cáncer

“Luché por un buen pronóstico, dediquémoslo a todas aquellas personas a quienes no se les pudo dar. La detección temprana, entrarle sin reservas han sido determinantes, sería esa mi única recomendación, cada quien puede de manera distinta. Deseo que sea la mejor. Siempre tuve un motivo para levantarme, despertar, comer, bañarme y reír”, comenzó, en una reflexión que hizo en Instagram.

Además bromeó con que la “carrocería” le quedó como el coche de Checo: “la cabeza redondita, lisa y brillante como un casco, el tanque marca abajo de la reserva, estoy agotada, flaca cansada, ojerosa con ilusiones, cuando la Dra me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados, ahí debajo de ese intestino que está grueso y de una vez el delgado, los flacos son engañosos, hay que catear el hígado aunque haga corajes, el recto lo veo muy derecho no vaya siendo que esconda algo, ¡nada! hoy no están”, celebró.

Georgina González Toussaint aseguró que estaba temerosa

La también conferencista mencionó que le daba miedo cantar victoria, pues es posible que la enfermedad regresen pero lo que sabe es que hoy no está, “hoy soy una persona #Cancerfree este cuerpo solidario, entrón, modesto y por demás sensual, volverá a poner el motor a punto. Gracias miles! Les amo!”, concluyó.

El pasado 1 de mayo, Francisco Villa, colega de profesión de Georgina, falleció. En abril de 2023, a través de sus redes sociales, reveló su lucha contra un cáncer agresivo, diagnosticado durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.