UNAM alerta por altas temperaturas: ¿Cómo evitar el cáncer piel

Las altas temperaturas no sólo afectan de manera interna el cuerpo, ya sea por la deshidratación o los golpes de calor, también pueden ser muy dañinas para piel, si te expones demasiado al sol de forma directa y no usas la protección necesaria. De hecho, si no cuidas tu piel de manera adecuada, es posible que puedas comenzar a tener manchas en la piel, pero también que puedas desarrollar varias enfermedades en la piel.

Por esta razón, el Seguro Social recomienda el uso de filtro solar, sombreros, sombrillas y lentes de sol, y acudir a los servicios de salud ante quemaduras por exposición solar. Las autoridades sanitarias han hecho varios llamados a la población para que utilicen filtros solares con el objetivo de prevenir enfermedades en la piel.

Utiliza sombreros y lentes que te protejan del sol.

Crédito: Cuartoscuro

Exponerse directamente al sol puede provocar enfermedades en la piel

En México, se diagnostican más de 11 mil nuevos casos de cáncer de piel cada año, y es el segundo cáncer más frecuente en el país, según un informe de la Secretaría de Salid, el cáncer de piel es causado por la radiación solar y su incidencia se duplica cada 10 años. Los tipos de cáncer de piel más frecuentes en México son: Carcinoma basocelular, Carcinoma epidermoide y Melanoma.

Según la EPA, la exposición a la radiación UV del sol puede causar enfermedades en la piel, como:

Envejecimiento prematuro

Arrugas profundas

Manchas

Quemaduras solares

Paño

Alergias

Cáncer de piel (melanoma y no melanoma)

Cataratas y otros daños a los ojos

Supresión del sistema inmunológico

Reacciones fotoalérgicas y fototóxicas

Protege tu piel constantemente del sol.

Crédito: IA

Cómo proteger la piel de cáncer de piel

Según el Instituto Nacional de Cáncer, estas son algunas recomendaciones para evitar enfermar la piel debido a las altas temperaturas: