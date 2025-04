Retiran de las tiendas una popular marca de CHOCOLATE AMARGO; alertan por reacciones mortales

Autoridades sanitarias se encuentran retirando del mercado una famosa marca de chocolate amargo, esto luego de que se descubrió que el snack contenía un ingrediente que no aparece declarado en su información nutricional, lo cual podría ocasionar severos daños a la salud de los consumidores que tengan alergia, o sean sensibles, a dicho producto. En este sentido, se ha recomendado a las consumidores desechar este producto en caso de haberlo adquirido.

De acuerdo con la información de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la marca que está realizando el retiro de producto es Mauna Loa Macadamia Nut Company, la cual reveló que uno de sus chocolates más famosos está contaminado con almendras y anacardos que no aparecen declarados en la información nutricional del producto, lo cual podría traer severas consecuencias para las personas alérgicas a los frutos secos.

"Los consumidores con alergias o sensibilidad severa a las almendras y anacardos corren el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales si consumen este producto", advierten la FDA y la empresa Mauna Loa Macadamia Nut Company en un comunicado, el cual fue emitido para que los consumidores estén alerta y eviten ingerir este peligroso snack.

¿Cuáles son los chocolates que están siendo retirados del mercado?

Los chocolates han sido retirados voluntariamente del mercado. Foto: FDA.

El chocolate amargo que está siendo retirado del mercado fue distribuido en las siguientes entidades de Estados Unidos: Arizona, California, Colorado, Florida, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin. Hasta ahora, no se ha informado que el snack haya sido distribuido fuera del país, no obstante, se exhorta a los consumidores a consultar los lotes afectados y las fechas de caducidad para confirmar que no tengan este producto.

Los chocolates que están siendo retirados del mercado, por tener almendras y anacardos no declarados en su información nutricional, son:

La bolsa de 0.6 oz con el código universal de producto 0 72992 05464 4, marcada con los números de lote K5069C1 y K5069C2. Además, tienen fecha de caducidad 10/2026.

La bolsa de 4 oz con el código universal de producto 0 72992 05556 6, marcada con los números de lote B4339E1 y B4340E1. Con fecha de caducidad 07/2026.

¿Qué hacer en caso de tener los chocolates que están siendo retirados del mercado?

Así lucen los chocolates que están siendo retirados del mercado. Foto: FDA.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este problema. No obstante, se ha pedido a los consumidores que no ingieran estos alimentos, puesto que podrían causar reacciones adversas entre las personas sensibles a las almendras y anacardos. La FDA aseguró que ya "se tomaron medidas inmediatas para contener el producto afectado, notificar al cofabricante externo, alertar a los consumidores y distribuidores".

Las autoridades de la FDA han exhortado a los consumidores, que hayan comprado macadamias cubiertas con chocolate negro Mauna, no consumir este snack. La alerta fue emitida para todas las personas, pero, particularmente para quienes sean sensibles a las almendras y anacardos. Agregaron que, quienes tengan preguntas, podrán comunicarse con "Servicio al Cliente al 1-888-255-5998, de lunes a viernes", agregó la FDA en su comunicado emitido en su sitio web oficial.