Eiza González asegura que no siente "el amor de los mexicanos" y causa enojo en redes

Eiza González es una de las actrices mexicanas más famosas en el medio internacional y constantemente da de qué hablar, ya sea por su trabajo o las “polémicas” en las que se ve involucrada. En esta ocasión se volvió viral luego de haber estado en el Met Gala y haber concedido una entrevista con “Despierta América” en la que aseguró que no siente que el público mexicano la apoye como a ella le gustaría.

La actriz, quien está en la película próxima a estrenarse “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, fue la única mexicana que asistió al Mes Gala en Nuevo York y llevó un vestido rosado de la marca Del Core, la cual es italiana, para encajar en la temática de este año que fue “El Jardín del Tiempo”.

Lució espectacular, pero volvió a causar "polémica". Foto: @eizagonzalez / Instagram.

Te puede interesar:

Anya Taylor-Joy confiesa que quiere hacer una película con Guillermo del Toro o Pedro Almodóvar

Shakira: Fiscalía de España pide archivar la segunda causa por fraude fiscal

¿Qué dijo Eiza sobre los mexicanos?

“Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó Eiza González, lo cual despertó el enojo de mucha gente en redes sociales, muchos usuarios la tacharon de “mal agradecida”.

Como constantemente es blanco de las críticas, también fue cuestionada sobre cómo aborda este tema y González respondió: “Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar”. Por otro lado, también mencionó sentirse contenta de compartir espacio con grandes celebridades de Hollywood.

Recientemente estuvo involucrada en una “polémica de racismo”

A finales de abril se dijo que Eiza tuvo un desaire con el actor nigeriano- estadounidense Babs Olusanmokun, pues supuestamente no quiso saludarlo y lo ignoró para mejor conversar con Henry Cavill. Todo esto pasó en la alfombra roja de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” y quedó grabado. Luego de esto en redes la acusaron de ser una “racista”.

Constantemente es blanco de críticas. Foto: @eizagonzalez / Instagram.

Ante esto, ella aclaró que: "Buen intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es tan amigo que llegamos juntos al evento. Este video de 3 segundos es nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando, ambos lo felicitamos por su bebé. Babs y yo llevábamos 30 minutos juntos ahí".