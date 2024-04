Eiza González responde a las acusaciones de “racismo” por no saludar a Babs Olusanmokun

Luego de que Eiza González apareciera en la alfombra roja de la nueva película de Henry Cavill “El misterio de la Guerra entre caballeros”, la actriz mexicana se enfrentó a una funa masiva por sus acciones en contra del actor Babs Olusanmokun quien habría sido ignorado mientras Eiza saludaba cordialmente a Henry Cavill.

Pues desató una increíble polémica en redes sociales, luego de que el video se haya hecho viral en redes sociales. Pues justo muestra un momento en el que ella y Cavill se saludan de manera cordial y amistosa; sin embargo, el actor nigeriano estaba ahí y pareciera que la actriz mexicana lo ignoró completamente.

Eiza González responde a las acusaciones de trato “racista”

Pues el video muestra un título demasiado amarillista, “En este video podemos apreciar lo Racista que es la actriz Eiza González”, lo que desató una funa en redes sociales, pues no es secreto que la actriz mexicana recibe críticas todos los días por su nacionalidad mexicana y vivir en los Estados Unidos.

Sin embargo, la actriz no se quedó con las quejas y críticas, por lo que decidió comentar hablar rápidamente de la situación, explicando que todo fue un malentendido y no era una cuestión de género, además de que ellos dos llegaron juntos por lo que no tenía caso saludarlo en ese momento que solo duró 30 segundos.

La respuesta de Eiza trás lo sucedido/Créditos: Captura de Pantalla

"Buen intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es tan amigo que llegamos juntos al evento. Este video de 3 segundos es nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando, ambos lo felicitamos por su bebé. Babs y yo llevábamos 30 minutos juntos ahí", dijo Eiza González

Además, mencionó que a la persona que realizó la acusación debería darle vergüenza, pues, significa una verdadera demostración del pensamiento de esa persona, al tratarlo como un tema racial, además de adjuntar una foto de su acompañante, demostrando que el video estaba totalmente equivocado.