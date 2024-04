Tachan de "racista" a Eiza González por lo que hizo en la alfombra roja de "The Ministry of Ungentlemanly Warfare"

La actriz mexicana Eiza González de nueva cuenta se volvió tendencia en redes sociales, pero no por su trabajo, sino por una acción que tuvo con el actor nigeriano- estadounidense Babs Olusanmokun, pues supuestamente no quiso saludarlo y lo ignoró para mejor conversar con Henry Cavill. Todo esto pasó en la alfombra roja de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” y quedó grabado.

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” es un largometraje de espionaje y acción británico-estadounidense dirigido y escrito por Guy Ritchie. La película se inspira en la obra homónima de Damien Lewis publicada en 2015. En el reparto se destacan Henry Cavill, Eiza González y Henry Golding, entre otros actores notables como Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin, Alex Pettyfer, Til Schweiger, Cary Elwes, Babs Olusanmokun y Henry Zaga.

En el clip se ve cómo Eiza parece no querer ni tener contacto física ni visual con su compañero, quien tras el “desaire” prefiere mejor acercarse a Henry y conversar unos segundos con él. Hasta el momento ni la producción, la mexicana o Babs se han pronunciado al respecto.

La trama de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” gira en torno a la increíble pero verdadera historia de una unidad británica clandestina de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Esta organización fue creada por Winston Churchill e Ian Fleming. Se les atribuye haber llevado a cabo operaciones que, aunque poco convencionales y audaces, jugaron un papel decisivo en el cambio del rumbo de la guerra.

En redes tundieron a Eiza González

En redes sociales, algunos usuarios acusaron a Eiza Gonzáles de ser hipócrita, ya que recordaron que había denunciado ser víctima de discriminación en Estados Unidos por ser mexicana. Varios comentarios sostuvieron que tiene una actitud evasiva y “prejuiciosa”, además de que sugirieron que evitaba saludar deliberadamente y miraba de manera despectiva. Sin embargo, hubo quienes la defendieron y aseguraron que muchas veces los videos engañan y que seguramente hay una explicación detrás de este incidente.