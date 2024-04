¡Para siempre! Colaborador del programa "Hoy" se tatúa el nombre de J Balvin en vivo

El programa matutino de Televisa "Hoy", nos regaló uno de los momentos más íntimos de sus colaboradores y conductores. Fue gracias a un tatuador que pudimos conocer historias profundas, además del significado que le dan estos famosos a rayarse la piel para toda la vida.

Se trataba de un segmento completamente en vivo donde llevaron a un tatuador a las instalaciones del programa. Enseguida se subió Raúl Araiza al experimento y se hizo un tatuaje, completamente en vivo y frente a todos sus compañeros. En el brazo se puso las letras "HH".

Colaborador de "HOY" se tatúa el nombre de J Balvin

Es uno de los más grandes artistas del reguetón internacional. Crédito: Instagram

Pero en otra parte del segmento apareció un colaborador de "Hoy" que utilizó el banquito de los clientes y sin pensarlo se hizo un tatuaje muy peculiar. Ni más ni menos que la firma de J Balvin, quien utilizó su propio nombre artístico para rayarle el brazo al sujeto durante una petición muy especial.

La historia cuenta que este hombre se acercó a J Balvin durante una visita que tuvo a Televisa en fechas recientes, y de manera muy extrema le pidió un autógrafo en el brazo. Aunque en primera instancia solamente caminaba mientras agarraba el plumon y tiraba la firma, al saber lo que hacía el chico, se detuvo.

Fue gracias a esa paciencia del artista para detenerse y hacer unos buenos garabatos que salió algo completamente legible y sin prisas. La firma de José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor colombiano, además de su apodo. Sin duda, una muy valiente decisión el llevarlo por siempre en la piel.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin es un reconocido cantante y compositor colombiano de música urbana, nacido como José Álvaro Osorio Balvin. Es originario de Medellín, en Colombia, donde se forjó como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música urbana a nivel internacional.

Balvin comenzó su carrera musical en el año 2004, cuando decidió adoptar el nombre artístico "J Balvin" que lo ha dado a conocer por todo el planeta. Su estilo combina elementos de reguetón, hip-hop y EDM, en muchas ocasiones hasta el folclor local, creando un sonido muy despegado de toda su competencia, un estilo único si se quiere ver así.

A lo largo de su carrera, J Balvin ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo "Real", "La Familia", "Energía", y "Vibras". Estos álbumes han generado múltiples éxitos internacionales como "6 AM", "Ay Vamos", "Ginza", "Mi Gente" con Willy William, "X" con Nicky Jam, "I Like It" con Cardi B y Bad Bunny, entre otros.