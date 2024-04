M'Balia sale en defensa de su hermano Kalimba y mantiene la confianza en su inocencia

M'Balia, hermana del cantante Kalimba, quien fuera vinculado a proceso por las autoridades de la Ciudad de México debido a las acusaciones de abuso sexual que impuso la joven Melisa Galindo en su contra, y ahora tendrá que enfrentar a la ley, aunque seguirá su proceso en libertad.

Durante una entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, la también cantante, y quien fuera su compañera en la banda OV7, aseguró que tiene confianza y toda su fe puesta en que al final saldrá a la luz la verdad, refiriéndose a la presunta inocencia del también actor.

Sigue leyendo: Vinculan a proceso a Kalimba por delito de abuso sexual

En este contexto, agregó que han tenido semanas muy intentas, y que todo alrededor del caso que iniciaron las autoridades contra su hermano sin duda les ha pegado duro como familia, pero ellos prefieren concentrarse en la certeza de saber quién es su hermano y lo que ha significado para ella, y no en las cosas negativas.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y mira, cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones, no te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generen emociones no agradables en un proceso como este, pero al mismo tiempo la certeza de saber quién es él, es en donde más nos mantenemos firmes”