Eduardo Capetillo habla de su soltería y revive rumores de romance con Fabiola Campomanes tras decir que: "la edad en realidad es un número"

Tras darse a conocer que Eduardo Capetillo Jr. se encuentra soltero, muchos han especulado y externado su deseo que se dé una oportunidad en el amor con Lucerito Mijares, pues, aseguran que harían una gran pareja, sin embargo, el hijo de los exTimbiriches menciona que solo son amigos, pues él y el resto de sus compañeros de Juego de Voces hicieron una gran familia.

Ante esto, recientemente la prensa recordó a Capetillo Jr. sobre su polémico acercamiento que tuvo con Fabiola Campomanes con quien coincidió en un reality show, a lo que le cuestionaron si es que podría haber un “recalentado”, pero su respuesta no fue muy clara al respecto.

La prensa le recordó su presunto romance con Fabiola Campomanes.

Foto: IG @eduardocapetillag

Eduardo Capetillo Jr. habla de Fabiola Campomanes

Fue a las afueras de Televisa San Ángel en donde la prensa de espectáculos abordó a Eduardo Capetillo Jr. ahí lo cuestionaron sobre sus futuros planes como cantante, presentaciones y demás proyectos profesionales, asimismo lo cuestionaron si es que estaba triste por su reciente ruptura amorosa, a lo que el joven dijo que sí, pero que iba a aprovechar para escribir algunas canciones.

Justo en este tema sentimental, era inevitable cuestionarlo si es que podría haber una oportunidad con Lucerito Mijares y aunque no confirmó ni negó esta posibilidad, se limitó a decir que eran una gran familia, sin embargo, el nombre de Fabiola Campomanes salió a la luz al preguntar si podría haber un regreso con ella, luego que se dijo que sostuvo una relación con la actriz cuando se conocieron en MasterChef Celebrity.

¿Hubo algo más que amistad?

Foto: Masterchef Celebrity

Entre risas y evidentemente nervioso, Eduardo dijo: “Ya ven como son de lo peor, uno no puede tener amigas porque…”, con esto habría dejado claro una vez más que entre él y Campomanes solo hubo una gran amistad, pero nunca trascendió al plano sentimental. Tras esta declaración, Capetillo Jr., reveló a los reporteros que para él en el amor no importa la edad si es más grande o más joven y tampoco busca un físico perfecto, ya que lo verdaderamente importante es que llegue a admirar a su pareja.

“La edad en realidad es un número, yo creo que depende mucho la persona, es que hay mujeres más grandes que piensan como niñas y niñas que piensan como mujeres, yo creo que la edad es relativo… Yo se los he dicho mucho, a mí me gusta mucho la persona, lo que es una mujer como persona, metas, sus sueños, que tantas ganas tiene de echarle a la vida, es eso, buscar la admiración en una persona, al final del día el físico se acaba de volada”, dijo.

¿Qué pasó entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.?

Fue en 2023 cuando el intérprete de “Como me haces falta” estuvo en medio del ojo del huracán debido a los rumores sobre un posible romance con la actriz Fabiola Campomanes. Estos surgieron tras su participación conjunta en el reality show MasterChef Celebrity 2023, donde los fanáticos percibieron un intenso coqueteo entre los dos. Sin embargo, en diversas entrevistas, Eduardo Capetillo Jr. aclaró la situación y habló abiertamente sobre su relación con Campomanes.

Capetillo Jr., de 28 años, fue directo al grano al negar cualquier relación romántica con Fabiola Campomanes, quien es 22 años mayor que él. Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Eduardo se mostró nervioso y sonrojado, pero fue enfático al explicar que entre él y Fabiola solo existe una gran amistad. "Fabi es muy mi amiga, es prácticamente una tía. Se le quiere como una tía, pero nada que ver… es una amistad bien padre la que hay ahí", comentó el joven actor.

El actor también desmintió rumores de que su madre, Bibi Gaytán, le hubiera prohibido tener una relación o amistad con Campomanes. "A mi mamá le cae muy bien, nada que ver", aclaró Eduardo, desechando las especulaciones sobre una posible intervención de su madre en su vida personal.

Por otro lado, Fabiola Campomanes, en una reciente participación en el pódcast "De lo que uno se entera" conducido por Carlos "El Chicken", expresó su molestia y tristeza por los rumores que surgieron. La actriz lamentó que las especulaciones hayan afectado su amistad con Capetillo Jr. "Me enoja, pero también me da sentimiento porque qué triste, qué lamentable, no permitir que dos personas puedan tener una amistad y que la quieran ensuciar de la forma que ustedes quieran", dijo Fabiola. Añadió que la amistad entre ella y Eduardo se había deteriorado debido a los chismes, expresando su frustración por la intrusión en su vida privada.