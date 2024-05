Maripily Rivera le declara su amor a Nodal tras anunciar su ruptura con Cazzu: "Me encanta más ahora que está soltero"

Maripily Rivera cayó rendida ante los encantos de Christian Nodal y luego de que el cantante anunciara el fin de su relación con Cazzu, la modelo puertorriqueña no dudó en declararle su amor. Hace algunas semanas, la estrella del regional mexicano dio de qué hablar al mostrarle su apoyo a la también empresaria mientras aún estaba en “La Casa de los Famosos 4” ya que entre los participantes estaba Lupillo Rivera, con quien tendría una rivalidad debido a que ambos tuvieron un romance con Belinda.

Maripily Rivera le declara su amor a Christian Nodal

Hace algunas semanas el intérprete de “Botella tras botella” le envío un mensaje especial a Maripily mientras ella aún estaba dentro del polémico reality show y no se había anunciado que era la ganadora, en éste pidió al público que votaran por ella: “Maripily, mi amor, te espero en Puerto Rico. A toda mi gente, a votar por Maripily, ¡llamen!”.

Christian Nodal apoyó a Maripily Rivera en "La Casa de los Famosos 4". Foto: IG @cazzu

Ahora es la modelo quien no dudó en enviarle una dedicatoria al cantante de regional mexicano aprovechando que hace tan sólo unos días confirmó su ruptura con la trapera argentina Cazzu. “Christian Nodal, te amo, acá en Puerto Rico te estamos esperando, mil amor. Me encanta Christian Nodal completo, más ahora que está soltero”, dijo la modelo al declararle su amor al cantante.

Hasta el momento Nodal no ha respondido a la declaración de Rivera, sin embargo, fanáticos han señalado que podría ocurrir un encuentro entre ellos pronto ya que la voz de “Ya no somos ni seremos” tiene programadas algunas presentaciones en aquel país como parte de su gira “Pa’l Cora”.

Maripily Rivera le declara su amor a Christian Nodal. Foto: IG @maripilyoficial

Clovis le envía mensaje a Nodal tras declaración de Maripily

Aunque “La Casa de lo Famosos” se ha caracterizado por los escándalos de sus participantes, la cuarta temporada fue blanco de comentarios negativos debido a las constantes peleas entre compañeros. La rivalidad fue tal que llegó fuera de las pantallas, tal y como ocurrió con Clovis Nienow, quien le envió un mensaje lleno de sarcasmo a Christian Nodal luego de que Maripily Rivera le declarara su amor.

“Que bueno que se haya fijado en Nodal, harían bonita pareja, la verdad, que le canté al oído (...) Así que, Christian Nodal, aquí tienes un seguidor más y si eres pareja de Maripily me invitan al bodorrio. Besitos, mi Christian Nodal, y a Maripily también besitos. En el amor no hay edades, no hay edades, no hay colores, no hay religiones, no hay nada, si se aman hay que apoyar al amor que es lo más bonito que existe en este mundo”, dijo Clovis.