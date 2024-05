¿Manda indirecta? Estevie, cantante con la que Nodal le habría sido infiel a Cazzu, aparece en pleno escándalo

La separación de Christian Nodal y Cazzu sigue dejando de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión los encargados de hacer crecer la polémica habría sido Estevie, la cantante con la que supuestamente el exponente del regional mexicano le habría sido infiel a la mamá de su hija. La cantante del regional mexicano habría compartido un par de historias que parecen indirectas.

Sarah Silva, el nombre real de Estevie, compartió un par de historias donde dejó mucho de qué hablar. Las publicaciones en Instagram dejan ver dos de sus canciones, pero lo más importante tiene que ver con los temas que presentó, ya que parecen indirectas para Nodal y Cazzu.

Las supuestas indirectas a Nodal y Cazzu

Estevie compartió un par de videos donde abre la polémica sobre la supuesta infidelidad de Nodal. En la primera historia se puede ver a la cantante bailando y disfrutando una de sus canciones. La polémica se presentó debido al título de la canción, ya que hizo pensar a sus fans que está enamorada de alguien. Mejor dicho de la forma en la que esa persona la mira. Todos indican que fue un mensaje para Nodal.

En el video se puede ver a la cantante del regional mexicano está bailando 'La manera que me ves' con la canción de fondo. Mientras lo hace tiene una sonrisa de oreja a oreja que hacen pensar que la mujer está enamorada. Después de dicho mensaje, Estevie compartió la historia de alguien más donde volvió a levantar la polémica.

Para la última historia que aparece en su perfil de Instagram se puede ver a otra mujer escuchando una de sus canciones. El mensaje de la fan indica que solo las 'malas mujeres' escuchan a Estevie. De fondo está la canción de 'Canela', un sencillo que tiene un mensaje un poco peculiar, ya que habla de una mujer coqueta.

"Baby ya no temas. Si tú me lo pides vamos a proceder. Te quedas callado me vas perder. Cuando me miras así. Se me enchina la piel. Con tus ojitos de miel. A tu presencia soy fiel. Ven confiésate", dice una parte de la canción de Canela con la que parece decirle a Cazzu que si tuvo algo que ver con Nodal. También puede ser un mensaje para Christian para que se deje llevar por sus emociones y disfrute del tiempo con ella.