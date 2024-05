Leslie Gallardo responde a las críticas por su relación con Emilio Osorio: “Es la persona que busqué toda la vida”

Leslie Gallardo sigue dando de qué hablar por su relación con Emilio Osorio, aunque esta vez no dudó en defenderse de las críticas y aseguró que a seis meses de que inició mantienen sus planes de llegar al altar y tener hijos. La polémica rodeó el noviazgo de la influencer luego de que exigiera al público que la sacara de “La Casa de los Famosos 4” porque extrañaba a su novio, una decisión que los fans consideraron “exagerada” debido a que tan sólo tenían dos meses juntos.

Leslie Gallardo se defiende de las críticas por su noviazgo

La también modelo, de 24 años, reveló recientemente que ya vive con Emilio Osorio y una vez más recibió comentarios negativos en redes sociales donde internautas la tacharon de “odiosa”. Ahora, celebró seis meses de noviazgo y envió un mensaje a quienes dudaban de la duración de su relación, así como aquellos que los han criticado por sus precipitados planes de casarse y tener hijos.

“Seis mesesotes ya, se han pasado bien rápido, para toda la gente que decía que no íbamos a durar, miren. Para mí siempre el hate va a ser un arma de doble filo, la gente que habla siempre es gente que se refleja en ti en muchas cosas; la gente que opina, qué puede opinar, cuando tú te dedicas a esta carrera eres un libro abierto, todo mundo puede opinar, todo mundo puede decir”, dijo Gallardo en entrevista con Eden Dorantes para su canal de YouTube.

Añadió: “Creo que Emilio y yo estamos juntos y estamos tan bien porque vamos hacia un mismo camino, tenemos una misma dirección y una misma proyección. No decimos que vamos a ser papás el día de mañana, pero sí es una meta que tenemos en conjunto (…) Me siento sumamente agradecida con Dios porque yo siento que Emilio es esa persona que estuve buscando toda la vida. Siempre se lo he dicho: ‘Eres más de lo que le pedí a Dios y al universo’. Es una persona super empática conmigo (…) decidió darme la oportunidad de ser yo misma con él y creo eso es algo que nunca le voy a terminar de agradecer”.

Leslie Gallardo sostiene sus planes de boda con Emilio Osorio. Foto: IG @_lesliegallardo

¿Por qué reciben críticas Emilio Osorio y Leslie Gallardo?

Aunque la joven pareja se convirtió en una de las favoritas de la farándula cuando anunciaron su noviazgo en noviembre de 2023, todo cambió cuando Gallardo se sumó a los participantes de “La Casa de los Famosos 4” ya que en cuestión de días comenzó a ser tachada de “problemática” por las constantes peleas con algunos de sus compañeros. Además, de las declaraciones que hizo sobre la cantante y actriz, Karol Sevill, ex de Osorio.

Las críticas en su contra se hicieron más fuertes cuando rompió en llanto pidiendo al público que la sacara del reality show por lo mucho que extrañaba a Emilio Osorio, con quien, aseguró, ya tenía planes de boda y de tener hijos a tan sólo dos meses de haber iniciado su relación.