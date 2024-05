Jorge Gil dio una entrevista 24 horas después del asesinato de Paco Stanley, así narró el crimen minuto a minuto

"Paco Stanley no tenía enemigos", fue la declaración que Jorge Gil dio un día después del asesinato del conductor más famoso de México. Desde el hospital donde recibió atención médica por las heridas de bala sufridas durante el crimen, el conductor narró cómo fue el atentado que cobró la vida del presentador aquel 7 de junio de 1999 en las afueras del restaurante El Charco de las Ranas al sur de la Ciudad de México.

El crimen de Paco llamó la atención de millones de mexicanos, quienes durante décadas se han preguntado quién lo mató, por lo que a casi 25 años del crimen, Netflix se dio a la tarea de crear una serie basada en hechos reales que presenta un panorama de lo que ocurrió en torno a este homicidio que se volvió muy mediático y ahí Jorge Gil cobra protagonismo, ya que fue el testigo clave.

Jorge Gil dio una entrevista horas después del asesinato de Paco Stanley

Es el principal testigo del homicidio de Paco Stanley.

Desde el hospital y sólo unas horas después del homicidio de Paco Stanley, Jorge Gil dio polémicas declaraciones sobre cómo había sido el terrible ataque. La primicia la tuvieron reporteros de Tv Azteca quienes le preguntaron los pormenores de todo lo que ocurrió el 7 de junio cuando dos hombres armados, a lo que respondió que estaba "tratando de sobrellevar la pesadilla que aún no termina".

Describía a Paco Stanley como un hombre muy humano, "siempre trató que uno fuera auténtico con la gente, era una gente muy noble, muy buena, que no merecía un fin como este", recordaba Gil en la primera entrevista tras el crimen.

Paco no tenía enemigos algunos, era una gente muy transparente, buena, no era prepotente, era una gente muy auténtica, muy humana...nunca conocí una persona que se quejara de él por su trato.

Mientras era entrevistado se realizaba el funeral del conductor.

Recordó que al escuchar el cuarto disparo saltó hacia la parte de atrás y fue cuando le hirieron la pierna. Aseguró que no vio a las personas que dispararon pues los vidrios de la camioneta estaba polarizados y no era posible ver nada. Explicó que tras los primeros minutos no sabía que habían matado a Paco, y que fue personal de Tv Azteca quien lo ayudó a salir de la camioneta, pero aseguró que nunca pudo ver el cuerpo del conductor. Da click aquí para ver la entrevista completa.