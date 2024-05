“¡Qué fuerte!”: así reaccionó Danna Paola al recibir de sus fans una muñeca de María Belén

Aunque Danna Paola se encuentra enfocada en su carrera como cantante, su paso por las telenovelas dejó huella en el público que hasta ahora recuerda algunos de sus papeles más icónicos. Este es el caso de María Belén, que fue uno de sus primeros proyectos en la pantalla chica hace más de 20 años y hasta ahora algunos fanáticos aún se dirigen a ella de la misma manera, muestra de ello es el reciente regalo que recibió la también modelo de una de sus fanáticas y que le generó gran impresión.

Danna Paola recibe muñeca de María Belén

La cantante mexicana se encuentra de gira como parte del lanzamiento de su nuevo disco "Childstar", proyecto con el que busca dejar atrás la imagen "infantil" con la que muchos la recordaban para abrir paso una faceta madura y de crecimiento personal, aunque sin olvidar aquello que la llevó al éxito y por lo que aún se mantiene en el corazón del público. Este es el caso de su papel como María Belén, que algunos usuarios han usado para referirse a ella ante el cambio que hizo en su nombre artístico.

Tal y como ocurrió durante su reciente visita a Brasil, donde una fanática le entregó como regalo una muñeca inspirada en su personaje de María Belén. Contrario a lo que muchos pensarían, la reacción de la también actriz se hizo viral debido a que no se molestó y recibió el regalo con gran cariño y nostalgia al tratarse de un papel tan importante en su carrera. "¡No! ¡Me muero! ¡Estaba esperándolo muchísimo! ¡Qué fuerte! ¡No lo puedo creer! ¿Es para mí?", dijo Danna al recibir la muñeca.

Danna habla sobre ser estrella infantil

La intérprete de "Oye Pablo" mostró su talento en la actuación desde temprana edad y, apoyada de sus padres, comenzó su carrera participando en la versión mexicana de “Plaza Sésamo”. Gracias a su talento se abrieron las puertas en importantes proyectos y obtuvo el protagónico de la telenovela “María Belén” donde compartió escena con Nora Salinas, María Marcela, Alejandra Barros, Yurem Rojas y Patricio Borghetti.

Danna Paola comenzó su carrera en programas como “Plaza Sésamo”. Foto: IG @danna

Luego de ello participó en otros melodramas como “Amy, la niña de la mochila azul” y “Atrévete a Soñar”, entre los más recientes y que impulsó aún más su fama a nivel internacional es el papel como de Lucrecia Montesinos en la serie “Élite” de Netflix. Aunque no todo ha sido bueno para la cantante y así lo ha dejado ver recientemente, donde habla del impacto que tuvo en ella ser una estrella infantil.

“En realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo. Y yo decía: ‘Bueno, no quiero ser esto, ¿a dónde quiero ir?, ¿qué quiero contar? Y a ver si a la gente le gusta, porque ya no quiero hacer lo que estaba haciendo’. No me sentía yo, me sentía parte del sistema, parte de lo que estaba de moda, y entonces sucedió una desconexión”, dijo en entrevista para Vogue.