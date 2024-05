Danna Paola apoya a Eiza González, asegura que tampoco se siente querida en México

Eiza González continúa sumando éxitos en Hollywood y en más de una ocasión ha expresado lo orgullosa que se siente por representa a México, aunque recientemente aseguró que este cariño no siempre es recíproco. Un sentimiento que comparte Danna Paola, quien se convirtió en blanco de críticas a través de redes sociales, entre otras cosas, tras declarar que prefería a España sobre su país natal.

Danna Paola no se siente apoyada en México

En un encuentro con los medios retomado por el programa "Hoy", Danna Paola fue cuestionada sobre las declaraciones de Eiza Gónzalez respecto al cariño que recibe del público mexicano y no dudó en mostrarle su apoyo a la actriz asegurando que es un sentimiento que comparte en ella ya que también ha sido blanco de comentarios negativos tanto en sus proyectos profesionales en la música como por lo que ha dicho en diversas entrevistas.

Sigue leyendo:

¿Y Alex Hoyer? Danna Paola se besa con famoso locutor argentino en pleno programa en vivo: VIDEO

Eiza González, bella con look elegante de minishort; al igual que Salma Hayek, brilló en un evento de moda

“Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también. Pues yo creo que sí, a veces (se siente igual que Eiza González ), pero yo tengo mucho público que me ama y me quiere, y nada”, dijo la intérprete de “Mala Fama” que también le envió un mensaje a la actriz tras su triunfo como única mexicana desfilando en la alfombra roja de la MET Gala: “La amo, se veía preciosa”.

¿Qué dijo Eiza González?

La actriz de "Descuida, yo te cuido" desfiló en la alfombra roja de la MET Gala realizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el que brilló con un elegante vestido inspirado en una orquídea mexicana y diseñado por la firma italiana Del Core. En entrevista para Despierta América, la actriz se dijo orgullosa de representar a México en eventos tan importantes, aunque aseguró que el cariño que siente no siempre es recíproco.

"Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana, a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, dijo González y explicó la manera en la que enfrenta las críticas: “Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar”, dijo la actriz.

Eiza González dice no sentir el cariño del público mexicano. Foto: AP

Danna Paola se defiende de las críticas

En las últimas semanas la protagonista de la serie "Élite" en Netflix ha sido blanco de críticas por sus explosivas declaraciones, como aquella en la que asegura que prefiere a España sobre México. Además, la cantante recibió comentarios negativos cuando en un intento por cambiar su username en Twitter como parte de las modificaciones a su nombre artístico, pidió ayuda a sus fans para obtener el que quería de otra usuaria provocando una ola de ataques contra a mujer.

Ante la controversia que se generó en su contra, la también actriz aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto para "tirarle hate". "Yo siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto nada más por tirarme hate ya no es mi problema, es problema de los demás (…) Siempre quieren sacar de contexto las cosas y tirar hate porque hay mucho odio en el mundo, yo creo que hay que esparcir más amor y hay que ser un poquito más conscientes de que las redes sociales son muy tóxicas”, dijo en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”.