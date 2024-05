José Eduardo Derbez admite estar más nervioso por el reencuentro de sus padres que por el nacimiento de su hija

Aunque la noticia de que José Eduardo Derbez se convertirá en padre por primera vez generó gran alboroto y felicidad entre sus seguidores, fue la posibilidad de un reencuentro entre sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, lo que desató gran escándalo. Y es que los actores sostienen un fuerte conflicto desde hace más de dos décadas que comenzó con la batalla legal por la custodia de su hijo y una “boda falsa”, algo por lo que han evitado encontrarse desde entonces.

José Eduardo Derbez nervioso por el reencuentro de sus padres

El actor, de 32 años, y su pareja, Paola Dalay, están a unos días de conocer a su primogénita, Tessa; sin embargo, esto no es algo que le genere preocupación o nerviosismo al actor, sino el posible reencuentro entre sus padres tras más de 20 años distanciados y una fuerte batalla mediática en la que han hablado mal uno del otro.

“Ya sé, no sé qué me da más nervios, no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, dijo el también conductor en un encuentro con los medios retomado por el programa “Sale el Sol”, donde añadió que su hija nacerá en México y no en otro país como ha sucedido con han optado otras celebridades.

“No, no, no, mexicana, sí de corazón, va a nacer aquí en México (…) Yo sé, es lo que me han dicho, tengo muchas ganas ya de conocerla, de verla, de cargarla, y de saber que venga todo bien, no sé, son muchas cosas, pero bueno, ahí les contaré”, expresó Derbez al mostrarse emocionado por la llegada de su primera hija.

José Eduardo Derbez se dice nervioso por el reencuentro de sus padres en el nacimiento de su hija. Foto: IG @ederbez

¿Cómo surgió en conflicto entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron a finales de los 80 y estuvieron juntos durante tres años, producto de esta relación tuvieron a su hijo José Eduardo. Esto los llevó a formalizar su relación y aunque surgieron rumores de que se habían casado, más tarde se reveló que todo se trataría de un montaje y una broma creada por el también productor, quien sostiene que la actriz sabía que se trataba de una “boda falsa”.

Años después, cuando José Eduardo aún era pequeño, los actores comenzaron una batalla legal por su custodia y, de acuerdo con el actor, Ruffo usó el argumento de la “boda falsa” en su contra para obtener la custodia de su hijo. A esto se suman las acusaciones contra el comediante por una supuesta deuda de pensión alimenticia y lo señalamientos de ser padre ausente, lo que desató un fuerte conflicto entre ellos.

“No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado. Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, dijo Eugenio Derbez en entrevista para la revista People.