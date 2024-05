Jorge Falcón revela que rechazó trabajar con Eugenio Derbez, esto piensa sobre su comedia: "no es mi línea"

Jorge Falcón es uno de los comediantes más reconocidos de México y gran parte de Latinoamérica. A lo largo de su extensa trayectoria el comediante compartió escenario con grandes de la industria de la risa, pero hubo uno al que rechazó a pesar del gran éxito que tenía y tiene actualmente. Falcón decidió rechazar la oferta de colaborar en un programa con Eugenio Derbez. Esto es lo que piensa del trabajo de protagonista de 'Radical'.

Durante la entrevista de 'El minuto que cambió mi destino', Jorge Falcón le contó a Gustavo Adolfo Infante sobre muchas anécdotas que ha vivido a lo largo de sus más de 50 años de carrera, temas personales y algunos sobre las personas a las que admira en el ámbito profesional. Lo que nadie se esperaba era qué Jorge revelara que no quiso trabajar con Eugenio Derbez.

Jorge le contó a Gustavo que Eugenio lo invitó a colaborar en uno de sus proyectos. Para ser más precisos en LoL, pero Falcón decidió rechazar la oferta debido a que no compartía la línea de trabajo que él maneja. Se tiene que recordar que en LoL se hace una comedia donde las groserías y chistes obscenos.

"Me invitaron una vez a su programa (con Eugenio Derbez) a hacer cosas con comediantes y cosas a una casa (participar en LoL). me invitó pero le dije que no, no es mi línea", dijo Jorge Falcón.