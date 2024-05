Entre lágrimas, Eugenio Derbez envía mensaje a Cruz Azul: "No la vayan a cruzazulear"

Eugenio Derbez es uno de los grandes aficionados del Cruz Azul, por lo que no dudó en enviarles un mensaje antes del partido de ida por la final del torneo Clausura 2024 en el que disputan contra el Club América. El comediante y productor mexicano compartió un video en sus redes sociales donde se dirige a “La Máquina” y les asegura que de perder el encuentro en la cancha ocurrirá lo mismo con un seguidor.

Eugenio Derbez envía mensaje al Cruz Azul

El día más esperado para los aficionados llegó, pues este jueves 23 de mayo se enfrentarán en la cancha Cruz Azul y las Águilas del América por la final de ida del torneo Clausura 2024. Han pasado 11 años del encuentro que mantuvo al filo del asiento a los seguidores de ambos equipos, aunque es conocido por muchos que “La Máquina” se ha visto superada en encuentros tan importantes.

Sigue leyendo:

"Crecí más con mi mamá": Vadhir Derbez habla de su madre, Silvana Prince, y recuerda su infancia

"Me costó mucho": Paulina Burrola, ex de Mauricio Ochmann, habla por primera vez de su soltería tras romper con el actor

Ante esto, Eugenio Derbez no dudó en sumarse a la esperanza que tienen los aficionados celestes por ver a su equipo sumar un título más, para ello les envió un mensaje a los futbolistas y entre lágrimas les pidió “no cruzazulearla”, un término que se usa para dirigirse a alguien que ha fallado en múltiples ocasiones cuando se trata de algo importante.

“Este mensaje es para mis adorados y queridos jugadores de ‘La Máquina’, del Cruz Azul. Primero que nada quiero decirles gracias, gracias por haber llegado a la final, gracias por una temporada tan hermosa, de verdad gracias de todo corazón. Los quiero, los adoro, gracias. Ahora, no la vayan a cag**, por favor, poooor favor, no la vayan a cruzazulear”, dijo el comediante.

Entre lágrimas, Eugenio Derbez envía mensaje a Cruz Azul. Foto: IG @ederbez

Y añadió al borde de las lágrimas con un tono de seriedad: “Si la cruzazulean, Ludovico ya no aguanta otro infarto, ya no aguanta otra final de estrés, yo también ya no estoy en la edad en la que puedo aguantar que el Cruz Azul llegue a la final y pierda, y menos contra el América (…) O sea, neta, me les voy, pierden un cementero, me pierden, ahí ustedes”.

Eugenio Derbez lleva su afición por el Cruz Azul a otro nivel

Eugenio Derbez ha mostrado ser un fiel seguidor del Cruz Azul, pues como productor añadió a uno de los episodios de la serie de televisión “La Familia P. Luche” un episodio donde su personaje, Ludovico, externa su tristeza y decepción al ver que su querido equipo pierde un importante encuentro.

En entrevista con David Failtelson relató que su pasión por el futbol inicio por su padre que era antiamericanista, motivo por el que es aficionado de Cruz Azul: “Cualquiera menos el América. Ya sabes que en México o eres americanista o lo odias, no es que me da igual. Mi papá era de los que lo odiaba y yo por naturaleza también".