Karla Gascón: estas fueron las películas, series y reality shows que hizo en México antes de triunfar en Cannes

Karla Sofía Gascón ha logrado ser tendencia gracias a las películas que a realizada, pues su talento y su manera de actuar, le han generado unos buenos resultados en la industria, ya que tan solo este fin de semana fue una de las actrices que ganó el premio de mejor actriz femenina de la producción, “Emilia Pérez”.

Y es que no solo es en el Festival de Cannes, sino que además lo hizo siendo la primera actriz trans en conseguirlo, pues este premio de la Costa Azul francesa no es cualquiera, ya que el prestigioso Festival de Cannes 2024 no premia a cualquiera, dejando entre ver las nuevas directrices de estos premios.

Karal Sofía Gascón gano a mejor actriz en Cannes 2024/Créditos: Especial

Karla Gascón triunfa en México

La ahora galardonada actriz forjó su carrera en los tradicionales programas mexicanos, puesto que, desde sus inicios, en la nueva versión de “Corazón Salvaje”, así como en “Llena de amor” dio sus mejores caracterizaciones, siendo Branko y Jorge Jauma respectivamente.

Sin embargo, su estrellato no llegaría hasta que participó en la superproducción mexicana “Nosotros los nobles”, que en 2013 se convirtió en la película más taquillera de México. Y es que aun siendo hombre, interpretó a uno de los novios de una de las hijas adineradas que salen en el aclamado filme.

No fue sino hasta 2018 en su transición a Karla Gascón y con su libro “Karsia” que junto a su esposa y una hija habló sobre lo que conlleva hacer el cambio de una persona trans, en un mundo tan poco empático, dejando una reflexión que pocos lograron superar, ya que en ese momento eran sus primeras palabras como Karla.

"Las personas trans, somos personas como las demás, no soy ni más tonta ni más lista, podemos dedicarnos a las cosas por las que hemos luchado", dijo Karla.

Su carrera continuó tanto en la televisión, como en los servicios de Streaming. Hizo apariciones en la serie 40 Y 20, además de participar en la continuación de Rebelde para Netflix, donde interpretó a Lourdes como rol principal en las primeras dos temporadas, y todos la recordamos por haber participado en MasterChef Celebrity.