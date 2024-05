Mayte Carranco habla por primera vez de la ruptura de su ex, Jorge Losa con Ferka

Hace unas semanas te informamos que el noviazgo entre Ferka y Jorge Losa, el cual comenzó dentro de "La Casa de los Famosos México", llegó a su fin de manera repentina, provocando un sin fin de rumores sobre el verdadero motivo que los llevó a tomar esa decisión.

En una entrevista el actor y cantante abrió su corazón para confirmar que su relación sentimental con Ferka había llegado a su fin. A pesar de la insistencia por conocer los motivos, el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" prefirió no entrar en detalles, argumentando que le guarda mucho cariño a su ex.

Sigue leyendo:

Ferka y Jorge rompieron su relación, el actor lo confirmó y dio detalles

¿Indirectas? Así reaccionó Ferka tras confirmarse su ruptura con Jorge Losa

La mañana de este jueves 23 de mayo el "programa Hoy" compartió una entrevista con Mayte Carranco, exnovia de Jorge Losa, quien reaccionó a la reciente ruptura del actor con Ferka. Las declaraciones de la conductora de televisión no pasaron desapercibidas para nadie.

En la plática la conductora del programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, ya!" fue cuestionada sobre el rompimiento entre los exparticipantes de "La Casa de los Famosos México". Frente a las cámaras dijo que no tenía nada que decir pues es un tema que no le corresponde.

"No tengo nada que opinar, es un tema que no me corresponde", dijo ante las cámaras.