¿Indirectas? Así reaccionó Ferka tras confirmarse su ruptura con Jorge Losa

Aunque parecían tener una sólida relación de pareja con la que enfrentaron fuertes críticas en su paso por “La Casa de los Famosos México”, la conductora María Fernanda Quiroz y Jorge Losa pusieron fin a su romance por lo que la polémica no se hizo esperar con las indirectas que la también actriz habría lanzado en redes sociales. Mientras tanto, el actor español se limitó a agradecer y asegurar que todo llegó a su fin en buenos términos.

La reacción de Ferka tras su ruptura con Jorge Losa

Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, fueron una de las parejas más polémicas al inicio de su relación y recibieron fuertes criticas debido a que el público consideró su romance como una estrategia para conservar su lugar en “La Casa de los Famosos México”. Con el tiempo se encargaron de demostrar que estaban enamorados y que planeaban estar juntos por mucho tiempo, algo que no ocurrió ya que recientemente pusieron fin a su noviazgo.

Fue el actor español quien anunció la ruptura y aunque Ferka no ha dado declaraciones al respecto, a través de sus redes sociales ha compartido algunos mensajes que los internautas consideraron como indirectas para Jorge Losa. Como aquel en Instagram donde señala: “ El que ama nunca pierde”, o en X: “Insistir en algo que no funciona es como ponerte un zapato que no es de tu talla”.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas externaron su apoyo a la conductora, otros lanzaron fuertes críticas: “Separa la relación del vínculo con tu hijo, porque los que más sufren son ellos”, “Eso te pasa por rogarle y obligarlo a andar”, “Te apoyo con todo mi corazón”, “Se nota que te duele”, “Pues hace meses te aferrabas al zapato como las hermanastras de Cenicienta” y “Ferka, ya no le des foco”.

Jorge Losa habla tras su ruptura

Por otra parte, Jorge Losa compartió un video a través de sus historias en Instagram en el que confirma el fin de su relación y asegura que todo concluyó bien entre ellos. Ante esto, el actor pidió respeto y aseguró que no se trató de un infidelidad, como apuntaron los primeros rumores, el motivo por el que terminaron.

“Ferka y yo estamos bien, siempre nos hemos querido y amado mucho, toda nuestra relación ha sido muy bonito, ha habido mucho amor y seguirá habiéndolo siempre porque somos personas con cierta evolución, madurez, para entender todas las situaciones en cada momento. Ella es una gran mujer, sólo quiero que dejen de especular cosas, ella siempre se ha portado a la altura, los dos (…) No tenemos nada que decir feo uno del otro”, dijo Jorge Losa.