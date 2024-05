Las siete películas que Quentin Tarantino considera completamente perfectas y son sus favoritas en el mundo

Sin duda alguna, Quentin Tarantino es una de las grandes figuras de la industria del cine. Conocido por su trabajo en películas icónicas como "Pulp Fiction", "Reservoir Dogs" o "Kill Bill", Tarantino ha dejado una marca indeleble en el cine moderno, llegando a ser comparado con Steven Spielberg. Pero un director tan exitoso no surgió de la nada, ya que el cine lo ha acompañado durante toda su vida, inspirándolo a crear esas particulares historias que no son para todos los estómagos.

¿Cuáles son las películas favoritas de Quentin Tarantino?

Fue en una reciente entrevista con el cómico y actor estadounidense Jimmy Kimmel, que Tarantino mencionó que considera a "The Texas Chain Saw Massacre" (1974) como una de las películas más perfectas de la historia y no es para menos, pues este slasher dirigido por Tobe Hooper se ha convertido en un clásico de culto dentro del género de terror. Es así como el presentador lo retó a enlistar sus siete películas favoritas, a lo que el cineasta respondió de manera decidida y aquí te comparto su top:

La entrevista fue parte de la promoción de su libro "Cinema Speculation", donde Tarantino explora la crítica, la historia y la teoría del cine, además de compartir sus opiniones personales sobre la industria.

Volver al futuro (Robert Zemeckis, 1985)

Esta es una película de ciencia ficción que sigue las aventuras de Marty McFly, un adolescente que accidentalmente viaja 30 años al pasado en un DeLorean modificado como máquina del tiempo por el excéntrico científico Doc Brown. En el año 1955, Marty debe asegurarse de que sus futuros padres se enamoren para no alterar su propia existencia. Con la ayuda de un joven Doc Brown, lucha contra el tiempo para regresar al presente. La película es un clásico del cine ochentero, conocida por su humor, emoción y efectos especiales innovadores.

Puedes verla en Amazon Prime Video.

La pandilla salvaje (Sam Peckinpah, 1969)

Este es un western épico que sigue a un grupo de envejecidos forajidos que buscan un último gran golpe en un México turbulento y revolucionario. Liderados por Pike Bishop, intentan robar un cargamento de armas para un general mexicano. La película destaca por sus intensas escenas de acción y su cruda violencia, que desafían los convencionalismos del género. Peckinpah ofrece una visión desencantada del Viejo Oeste, explorando temas de lealtad y moralidad en un mundo que cambia rápidamente.

Puedes verla en Amazon Prime Video.

El jovencito Frankenstein (Mel Brooks, 1974)

La historia sigue a Frederick Frankenstein, un neurocirujano y nieto del famoso Dr. Victor Frankenstein, quien hereda el castillo de su abuelo en Transilvania. Inicialmente escéptico, Frederick se ve tentado a continuar los experimentos de su abuelo, reviviendo a un cadáver con resultados hilarantemente desastrosos. La película es conocida por su humor inteligente y homenaje a los filmes originales, combinando diálogos ingeniosos y visuales en blanco y negro, por lo que es una comedia que parodia las películas de terror clásicas de los años 30.

Puedes verla en Amazon Prime Video y en YouTube de manera gratuita.

Annie Hall (Woody Allen, 1977)

Esta comedia romántica narra la relación entre Alvy Singer, un comediante neurótico de Nueva York, y Annie Hall, una cantante que aspira a la fama. A través de una narrativa no lineal y con elementos de metacine, la película explora los altibajos de su romance, sus diferencias personales y sus esfuerzos por entenderse mutuamente. Con diálogos ingeniosos, ofrece una visión introspectiva y cómica sobre el amor y las relaciones modernas. La película ganó cuatro Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Puedes verla en Amazon Prime Video y en Apple TV.

Top 3 de películas favoritas de Quentin Tarantino

El exorcista (William Friedkin, 1973)

La película clásica de 1973 es un icónico film de terror que sigue la posesión demoniaca de Regan, una niña de doce años, y los esfuerzos desesperados de su madre por salvarla. Cuando los médicos no pueden explicar el extraño comportamiento de Regan, su madre recurre a un sacerdote, el Padre Karras, quien enfrenta una crisis de fe. Junto con el experimentado exorcista Padre Merrin, Karras intenta liberar a Regan del demonio que la posee. La película es conocida por sus intensas escenas de terror y su atmósfera perturbadora, siendo la primera de su género en ser nominada al Oscar a Mejor Película.

Puedes verla en MAX, Apple TV y Amazon Prime Video.

Tiburón (Steven Spielberg, 1975)

Este es un thriller que sigue a un gran tiburón blanco que aterroriza la pequeña isla turística de Amity, en donde después de varios ataques mortales, el jefe de policía Martin Brody, un biólogo marino y un cazador de tiburones, se unen para capturar al depredador. La tensión aumenta mientras los hombres se enfrentan al peligroso animal en alta mar. La película es famosa por su suspense y la innovadora banda sonora de John Williams, que intensifica el miedo y la anticipación.

Puedes verla en Amazon Prime Video, Netflix y Apple TV.

La masacre de Texas (Tobe Hooper, 1974)

Este es un clásico del cine de terror que sigue a un grupo de amigos que se encuentran con una familia de caníbales sádicos durante un viaje por carretera en Texas. Después de que su coche se queda sin gasolina, los jóvenes se acercan a una casa cercana en busca de ayuda, solo para ser atacados uno por uno por Leatherface, un asesino enmascarado que empuña una motosierra. La película es conocida por su atmósfera intensa y su estilo visual crudo y realista, redefiniendo el género de terror con su brutalidad y horror psicológico.

Puedes verla en Amazon Prime Video.