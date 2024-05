Húmor ácido y misterios, estas son 3 caricaturas para adultos que no te puedes perder

En las plataformas de streaming es posible encontrar un sinfín de títulos con los que podemos entretenernos por mucho tiempo y entre los géneros favoritos de las personas se encuentran las caricaturas, que nos han demostrado no ser exclusivas de las infancias. Y es que en los últimos años, ha habido un auge en la creación de series animadas dirigidas a un público adulto, combinando un humor bastante particular con tramas intrigantes y misteriosas.

Sigue leyendo:

5 series que todo amante de la moda debe ver alguna vez en streaming

La serie turca de fantasía que retrata la lucha de una antigua orden y puedes ver completa en Netflix

Las mejores series animadas para adultos

Cada una de estas series y muy a su manera, desafían las expectativas de lo que una serie animada puede ser, proporcionando no solo entretenimiento, sino también una exploración profunda de temas complejos. Si buscas una experiencia animada que te haga reír, pensar y mantenerte al borde de tu asiento, aquí te presento algunas series imprescindibles para olvidarte del estrés de la semana.

Estas tres caricaturas para adultos ofrecen una combinación única de humor ácido y misterios intrigantes.

Fotografía: Pinterest.

Love, Death and Robots' (2019)

Creada por Tim Miller, esta es una serie innovadora que presenta episodios breves con historias variadas que incluyen hombres lobos, soldados, productos lácteos con sentimientos y numerosos robots. Con tres temporadas disponibles en Netflix y una cuarta en camino, la serie se destaca por su originalidad y diversidad temática, ofreciendo una experiencia televisiva única; además, quienes son amantes de la ilustración y animación digital se sentirán maravilladas al conocer esta nueva propuesta de caricaturas.

Mr. Pickles (2014-2019)

Si de series animadas para adultos hablamos, no podía faltar esta producción que es completamente brutal y ordinaria creada por Will Carsola y Dave Stewart para Adult Swim. Esta comedia negra sigue las aventuras de la familia Goodman, especialmente del pequeño Tommy y su border collie demoniaco, Mr. Pickles. No apta para estómagos sensibles, la serie a veces sacrifica la coherencia de la historia por su desbordante violencia animada, pero sin duda encantará a los fanáticos de este género; puedes verla completa en MAX o en Amazon Prime Video con una suscripción premium.

Big Mouth (2017)

Aunque los protagonistas son principalmente niños, esta serie no es para tu hijo pequeño, ya que esta es una comedia sobre el paso de la infancia a la adolescencia es a la vez obscena y tierna, y debería ser de visionado obligatorio en todos los colegios, sin excepción. Centrada en dos amigos, Nick y Andrew, narra con humor ácido y la complicidad de los monstruos de las hormonas, todas las vergonzosas pero divertidas experiencias relacionadas con la pubertad, puedes ver todas las temporadas en Netflix.

¿Por qué las series animadas pueden ser un escape para el mundo adulto?

Las series animadas pueden ser un escape para el mundo adulto ya que permiten una desconexión de la realidad cotidiana, ofreciendo mundos imaginativos y personajes extravagantes que proporcionan una forma de evadir las responsabilidades y preocupaciones diarias. Además, las series animadas para adultos a menudo abordan temas complejos y serios de manera accesible y entretenida, permitiendo una reflexión profunda sin perder el sentido del humor.

La flexibilidad del medio animado permite una creatividad ilimitada, donde las reglas del mundo real no se aplican y cualquier cosa es posible. Esto no solo proporciona una experiencia visualmente estimulante, sino que también permite a los creadores explorar narrativas y conceptos que serían difíciles o imposibles de realizar en acción en vivo.