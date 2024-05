Exconcursante de "MasterChef Celebrity" debuta en Cannes junto a Selena Gómez, esta es la película en la que actúa

La edición 2024 del Festival de Cannes ha estado llena de sorpresas y momentos destacados, desde looks que conquistaron las cámaras durante la alfombra roja, hasta ovaciones que conmovieron a actrices y actores de talla internacional. Pero una de las actrices que causó fascinación fue la española Karla Sofía Gascón junto a la mismísma Selena Gómez, con quien presentó la película "Emilia Pérez", dirigida por el renombrado realizador francés Jacques Audiard.

Esta película, ambientada en México, narra la historia de un capo del narcotráfico que decide hacer la transición para convertirse en mujer, adoptando el nombre de Emilia Pérez y el elenco de esta prometedora película no podría ser más emocionante ya que además de Karla Gascón y Selena Gómez, también podremos ver a Zoe Saldaña. Pero la aparición de la española en esta cinta no es sorpresa, pues el pasado 11 de abril compartió en su cuenta de Instagram un adelanto del proyecto.

El elenco de "Emilia Pérez" no solo cuenta con Karla Sofía Gascón en el papel principal, sino también con las destacadas actuaciones de Zoe Saldaña y Selena Gómez.

Pero además de la gran historia y prometedoras actuaciones, "Emilia Pérez" se encuentra compitiendo por la Palma de Oro en la 77 edición del Festival de Cannes, por lo que su paso por la alfombra roja estuvo llena de emociones y orgullo. En aquella publicación de Instagram, Karla también destacó la importancia de estar en esta competencia junto a directores y películas tan renombradas, considerando la sola participación como un premio en sí: "espero sea la primera de las muchas satisfacciones que reciba esta obra de arte que, sin duda, pasará a formar parte de la historia del cine", escribió en su post.

Por otra parte, la actriz ha admitido en varias entrevistas que no estaba familiarizada con el trabajo de Jacques Audiard antes de colaborar en esta película. Audiard, conocido en Francia por su estilo cinematográfico único y directo, ha realizado películas impactantes como "Un profeta" (2009), "De óxido y hueso" (2012) y "Olympiades" (2021). Además, en 2018, Audiard presentó en el Festival de Venecia su particular western "Los hermanos Sisters", protagonizado por John C. Reilly y Joaquin Phoenix.

La presencia de estas estrellas en el Festival de Cannes atrajo una gran atención mediática y del público.

Interpretar a Emilia Pérez supuso un gran reto para Karla Gascón

A sus 52 años, Karla Sofía Gascón está viviendo un momento crucial en su carrera y es que aunque era conocida principalmente por su trabajo en telenovelas y programas como "MasterChef Celebrity", la actriz ha demostrado tener mucho más talento para protagonizar cintas complejas.

En una entrevista con la revista francesa "Telerama", Karla explicó que el papel de Emilia Pérez representaba un desafío particular. "Lo que me interesaba era enfrentarme al personaje masculino, a sus conflictos, sus debilidades, sus dificultades. Era un papel más complejo y copioso", señaló. Pero además, este papel ha tocado fibras sensibles en la actriz, pues ella misma pasó por una transición de género que finalizó en el 2018, cuando tenía 46 años.

El 11 de abril, Karla Sofía Gascón compartió su entusiasmo por el proyecto a través de su cuenta de Instagram.

La participación de Karla Sofía Gascón en "Emilia Pérez" no solo marca un hito en su carrera, sino que también resalta la diversidad y la inclusión en el cine contemporáneo, reafirmando el Festival de Cannes como un espacio para historias únicas y transformadoras.