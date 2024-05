Emma Stone conquista el Festival de Cannes bailando, ¿qué película presentó?

Emma Stone se ha transformado en sinónimo de éxito, pues tras ganar la aclamada estatuilla dorada en los últimos premios Oscar, por su sublime actuación en “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, ha conseguido convertirse en una actriz de clase y renombre, por lo que era obvio su participación este año en el Festival de Cannes.

Pues uno de los mayores secretos sin esconder es que haría una segunda película con Yorgos Lanthimos, quien es su mancuerna en ya 3 proyectos, por lo que no dudamos que su nueva película sea una de las más exitosas, ya que el Festival de Cannes nunca miente acerca del recibimiento a un actor.

Sigue leyendo:

Anya Taylor-Joy es ovacionada durante 7 minutos en el Festival de Cannes, ¿Cuál es la razón?

Max estrenará una nueva serie para explicar Dune, ¿cuándo se estrena?

Emma Stone presenta Kinds Of Kindness en el Festival de Cannes

Emma Stone y Yorgos Lanthimos han presentado ante uno de los festivales más prestigiosos, Kinds Of Kindness, siendo esta ya la tercera película en la que participan juntos, ya que fue en 2018 que la actriz trabajó por primera vez con el director Lanthimos en “The Favourite”.

Así ganó su último Oscar por interpretar a Bella Baxter en Poor Things/Créditos: Especial

Seguida de Poor Things y ahora Kind of Kindness, siendo esta su nueva película por lo que tienes que conocer todo de ella, ya que gracias a las recientes reseñas de críticos, esta podría ser la mejor película del año, siendo la mejor película rankeada del director pues The Favourite tiene 93%, Poor Things 92% y Kinds of Kindness ha depurado con un 100% siendo la mejor calificada de Lanthimos y Stone.

Yorgos Lanthimos y Emma Stone son éxito puro/Créditos: Especial

Dejándonos además una ovación a Emma Stone y Willem Dafoe, quienes han participado en esta película, repitiendo su mancuerna de Poor Things, además de que nos dejaron un momento increíble y divertido en el que los dos bailan ante el público de un festival tan grande como lo es el de Cannes.

¿Cuándo se estrena Kinds of Kindness?

Aunque ya hay un trailer en el canal de Searchlight Pictures, todavía habrá que esperar pues su estreno oficial en Cannes fue este 17 de mayo de 2024, mientras que en Estados Unidos estará siendo el 21 de junio de 2024, dejando en incógnita a México como uno de los países de estreno, pues hay que recordar que Poor Things se estrenó casi un mes después de su primer función en Estados Unidos.