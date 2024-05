La película de Prime Video que te ayudará a superar una ruptura amorosa

Las rupturas amorosas son de las situaciones más complicadas del mundo y es que a veces uno ama a alguien tanto que si se separan siente que su mundo se acaba y comienza una etapa de descubrimiento de la persona, para saber dónde está su lugar en el mundo después de estar por mucho tiempo con alguien.

Gracias al cine, esta película te ayudará a superar esa ruptura amorosa que seguramente has pasado o estás pasando, pues esta película tiene todo lo que pasa en una relación y lo transforma en cine de arte, además de que tiene una historia de amor detrás de su director.

Joaquín Phoenix en Her/Créditos: Prime Video

¿Sufriste una ruptura amorosa?, esta película te ayudará a superarla

Fue en 2013, que Spike Jonze decidió lanzar una de sus, mejores películas, pues aunque no está confirmado del todo, luego de su separación de Sofia Coppola decidió lanzar una película en respuesta cómo se siente la soledad y el aislamiento, Sofia Coppola lanzó “Lost in Translation” y Spike Jonze lanzó “Her”.

Y es que antes de ser el Joker y después de ser Alejandro Magno, Joaquin Phoenix protagonizará “Her”, una película poco común de amor y dolor, que nos cuenta la historia de un escritor desanimado que al entablar comunicación con un sistema operativo, se enamora de Samantha quien es intuitiva y sensible.

Pues se siente deprimido por la separación de su esposa y amiga de la infancia Catherine, por lo que no ayuda mucho en su trabajo, ya que es un escritor de cartas románticas ha pedido, lo que genera que no pueda desempeñarse de la mejor forma y al conocer a Samantha quien es interpretada por la voz de Scarlett Johansson, se enamora, pues, Samantha es el típico sistema operativo con el que puedes hablar horas y horas.

Sin embargo, Joaquin Phoenix se enamora de ella dejándonos una historia que tienes que ver, pues nos enseñó los pasos de una relación y cómo superarlos, de buena o mala manera, por lo que si estás en ese momento de tu vida, esta es una película que no puedes perderte por ningún motivo.

Her, recaudo 47 millones de dólares, donde tan solo 258 mil dólares fue lo que gano en su primer fin de semana en 2013, además fue multi nominada a diferentes premios de la industria del entretenimiento, pues en el óscar ganó a Mejor Guion Original, perdiendo en 4 categorías más; sin embargo, ganó el mismo premio en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, para verla tendras que encontrarla en Amazon Prime Video.