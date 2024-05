Karla Panini revela quién le cae mal del medio artístico: "Que se haga viral"

Karla Panini volvió a generar polémica luego de que revelará quién le cae mal del medio artístico, la comediante reconoció que hay bastantes personas que le caen muy mal, uno de ellos es el también comediante Platanito y argumentó "porque todo mundo se ha subido al carro mío", sus declaraciones causaron sorpresa hasta en el entrevistador.

"Me cae bien gorda La Morocha, me cae bien gorda Karla Minaya... me cae bien gordo Platanito", afirmó Karla Panini.