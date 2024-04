Karla Panini: nunca debí tener a mi hijo con el 'Perro Guarumo'

Karla Panini, su hijo y Óscar Burgos Especial

Karla Panini sigue dejando de qué hablar en redes sociales. Ahora, la exlavandera aprovechó el espacio en un podcast para revelar que se arrepiente de haber tenido un hijo con quien fuera su pareja durante 5 años, Óscar Burgos. La regia dejó claro que ama a su hijo y es de las mejores cosas que le pudieron pasar en la vida, pero asegura que no está feliz del padre que escogió para tener a su pequeño.

Durante el último episodio de 'Mal inflencers', Panini decidió sacar el tema de su hijo y que se arrepiente de haber elegido al Perro Guarumo como el padre de su hijo. Karla asegura que siempre ha dicho que no fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Eso sí, asegura que ama con todo su ser a su heredero.

Karla asegura que el hijo con Burgos "no fue la mejor decisión de mi vida"

La creadora de contenido confirmó durante el podcast que se arrepiente de haber tenido un hijo con el Perro Guarumo. El tema no se centró en el hijo, ya que asegura es su motor de vida, sino en la elección del padre. Sin entrar en muchos detalles, dejó claro que no fue la mejor decisión, tanto que por eso sólo duraron 5 años casados.

"Honestamente, nunca debí haber tenido un hijo con Óscar. Es la verdad, yo siempre lo digo. No fue mi mejor decisión. No fue la mejor elección. Está ahí mi hijo y doy gracias a dios por mi hijo. Es, como mis cuatro hijos, mi motor y lo que me ancla en esta vida, pero si creo honestamente que me equivoqué. Al final de cuentas por eso tuvimos un divorcio", dijo Karla en Mal Influencers.

Por qué no fue decisión que el Perro Guarumo fuera el padre de su hijo

Karla dejó claro que el motivo por el que se arrepiente de que Óscar Burgos fuera el papá de su hijo tiene que ver con los temas que tuvo que lidiar. Ella no estaba de acuerdo con estos temas que hace en redes. El motivo por el que no está de acuerdo tiene que ver con ella tiene un hijo con él y considera que hay cosas que no se deben de hacer por el bien de los hijos.

Panini aseguró que tiene a Caro como intermediaria entre los conflictos que puedan surgir con el Perro Guarumo, esto para poder llegar a acuerdos relacionados con el hijo. Karla deja claro que el comediante y ella tienen pensamientos totalmente distintos, por lo que Caro es fundamental en los acuerdos. Esta clase de pensamiento es la que llevó a los famosos a separarse. Karla dejó claro que da gracias por su hijo, pero, sin tener algo en contra de él, no fue la mejor decisión de su vida.