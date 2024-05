El día que Cristian Castro le pidió matrimonio a Itatí Cantoral, ¿estuvieron muy cerca de casarse?

Cristian Castro es reconocido por los múltiples amoríos que ha tenido a lo largo de su vida. La mayoría de ellos muy polémicos y hasta el momento, han terminado en divorcios cuando se ha casado, y en rupturas cuando simplemente se traba de un noviazgo, lo que también ha despertado grandes críticas.

En el año 2003 estuvo casado con Gabriela Bo, en el 2005 se casó con Valeria Liberman y en el 2017 hizo lo propio con Carol Victoria Urban. Pero también ha tenido también novias como Sofía Vergara, Paola Erazo, Malillany Marín, Ana Márquez, Ingrid Wagner y Mariela Sánchez, pareja actual.

Sigue leyendo: Ingrid Wagner contra Mariela Sánchez por audios contra Cristian Castro: “Muy doloroso como lo humilló”

Itatí Cantoral estuvo a punto de ser la primera esposa de Cristian Castro

Itatí se casó en el año 2000. Crédito: Itatí Cantoral / Instagram

En entrevista con Pati Chapoy, fue Itatí Cantoral, actriz y cantante mexicana, quien reveló que estuvo muy cerca de convertirse en la primera esposa del cantante. En ese momento, Itatí tenía 23 años y acababa de terminar una relación con Eduardo Santamarina que se creyó perdida por siempre.

"Después de sacar el disco de No Podrás, estaba yo estrenando Aventurera y terminé mi relación con Eduardo Santameaina, tenía un mes de haber terminado con él. De pronto, mi mamá me dice que me habló por teléfono el cantante para salir en un video, quería que yo fuera la modelo".

Fue en ese momento cuando conoció a Cristian Castro. Le pidieron ser la modelo de uno de sus videos, y primero comenzó una amistad, pero luego fue subiendo la pasión poco a poco, incluso convivieron entre familias. Aquello ya era una especie de relación que nunca se hizo oficial.

"Lo conocí, super amable y caballeroso. Hicimos el video. Empezamos a tener un leve romance, no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido. Se va a una gira en septiembre para una gira en Las Vegas, llega Eduardo Santamarina y en una escena escucho que me pedía matrimonio".

Eduardo Santamarina fue su primer esposo. Crédito: Itatí Cantoral / Instagram

Itatí Cantoral rompió el corazón de Cristian Castro

Cristian Castro fue antes a ver a su papá a la Asociación de Compositores, y le dijo que Itatí le interesaba para casarse con ella, y no solamente para una aventura amorosa. Esta reunión quedó en secreto hasta el momento en que Eduardo Santamarina llega con el mismo señor para pedirle la mano de su hija.

Pero todo fue más rápido de lo esperaban porque Santamarina pidió que los dejaran casarse solamente dos días después. El viernes se realizó esta conversación, el sábado, el actor contactó a su familia para que llegaran todos a la Ciudad de México inmediatamente y el domingo se realizó la boda por el civl.

Sigue leyendo: Tras criticar a mexicanas, Pati Chapoy se le va con todo a Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro: "se le olvidó bañarse"

El lunes siguiente le habló Cristian Castro para invitarla a salir una vez más, pero fue en ese momento cuando le confesó de que Eduardo Santamarina le había pedido matrimonio y de hecho, ya se habían casado, lo que definitivamente sorprendió al cantante, quien no tuvo otra opción que resignarse.