Tras criticar a mexicanas, Pati Chapoy se le va con todo a Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro: "se le olvidó bañarse"

Luego de salir a la luz los audios de Mariela Sánchez, es expareja sentimental del cantante mexicano Cristian Castro, nuevamente los conductores de Ventaneando se le fueron con todo a la argentina, especialmente Pati Chapoy quien tuvo la oportunidad de conocerla en persona, por lo que la periodista no se quedó callada y despotricó en contra de la mujer.

Lo anterior sucedió cuando en el programa de espectáculos antes mencionado. Mostraron unos audios en donde Mariela Sánchez habla muy mal de las mujeres mexicanas, por lo que Pati Chapoy no dudó en defender a sus compatriotas y resaltó los defectos de la exnovia de “El gallito feliz”, pues incluso aseguró que el día que la conoció olía muy mal.

Terminaron de manera definitiva

Pati Chapoy asegura que Mariela Sánchez se le olvidó bañarse

Fue durante la emisión del martes 21 de mayo del programa de Ventaneando, en donde una vez más los conductores de la emisión hablaron respecto a los polémicos audios de Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro, sin embargo, en esta vez resaltaron lo mal que habló de las mujeres mexicanas, debido a esto Pati Chapoy recordó lo mal que olía el día que la conoció en el concierto de “El Gallito Feliz” en el Auditorio Nacional.

“Cuando la conocí no olía bien… que la vimos en el Auditorio, yo creo que se le olvidó bañarse, un olor a sobaco”, dijo Pati Chapoy.

Este comentario lo hizo la periodista mexicana debido a que en la emisión compartieron unos nuevos audios en donde se le escucha a Mariela Sánchez hablar despectivamente de las mujeres mexicanas llamándolas “mugrientas” y hasta una grosería utilizó también para referirse a todas las mujeres que viven en nuestro país, por lo que Chapoy no dudó en defenderlas.

“Obvio no era para mí ese pibe y todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias put… o sea, a todo le van a decir que sí, las va a usar, una semana una, una semana otra, después se casará, y así veremos toda la payasada”, dice Mariela Sánchez.

Mariela Sánchez expuso vida íntima con Cristian Castro

Desde hace algunos días, la polémica nuevamente está alrededor de el intérprete de temas como “Azul”, “No hace falta”, “Lloviendo estrellas”, entre otras más, tras los audios filtrados en donde su expareja habla mal de él y de su desempeño sexual, así como también habló mal de Yuri, Verónica Castro y otras personalidades del círculo del cantante.

“Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente; que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí (…) Él está bien cuando domina la situación y tiene minas feas al lado. Ahora, cuando tiene a una mina a la que mira todo el mundo le agarra inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal. Está loco, es un ser detestable, es un papelón, literal”, dijo Sánchez.

Ante la filtración de estos audios, cabe mencionar que la mujer de origen argentino ya salió a disculparse y colocó un texto en sus redes sociales en donde pidió perdón a Castro y agradeció haberlo conocido, además aseguró que el cantante mexicano ya escuchó los audios, por lo que era definitiva su ruptura.