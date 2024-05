Cristian Castro vuelve a terminar su relación tras filtración de audios de Mariela Sánchez hablando mal de él: "era insostenible"

Cristian Castro y Mariela Sánchez termina por filtración de audios. IG: sanchez.mariela / IG: cistiancastro

Cristian Castro y Mariela Sánchez se habían convertido en tendencia a principios de mayo cuando se confirmaba que volvían a estar juntos. Este tema desataba la polémica del poco tiempo que había durado soltero el cantante. Ahora, el 'Gallito feliz' vuelve a ser tendencia y no por un tema profesional, sino porque regresó a la soltería. Castro y Sánchez terminaron debido a unos audios filtrados donde se escucha como ella habla pestes de él.

Después de la noticia donde se confirmaba que se debía apostar por el amor y que estaban más enamorados que nunca, llegaron los audios de Sánchez para terminar con lo que parecía que los sentimientos entre le cantante y Mariela triunfaban sobre cualquier otro obstáculo. Ahora, después de escuchar a la mujer de 42 años hablando mal de Cristian, han puesto fin al romance.

Mariela asegura que Castro quiere dejar a todas sus novias con hijos (IG: sanchez.mariela)

Filtran audios de Mariela Sánchez hablando mal de Cristian Castro

El motivo por el que el 'Gallito feliz' terminó su relación fue debido a unos audios que se filtraron en el programa 'Chisme no like'. En dichos audios se puede escuchar a la ahora, ex de Castro hablando mal de él. Se piensa que dicha conversación habría tenido lugar cuando estaban alejados, pero eso no implica que dijera cosas horribles sobre el intérprete de 'Azul'. Al escuchar esto Cristian decidió poner fin a su romance con la mujer de 42 años.

"Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable", dijo sobre su higiene para después pasar a hablar sobre temas sexuales: "Malísimo. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui", dijo.

Después de acabar con él sobre estos temas, dejó claro que ella no lo iba a buscar. Iba a dejar que él hiciera un papelón. Por otro lado dejaba claro que él quería seguir teniendo hijos y que buscaba "marcar" a las mujeres con hijos. Asegura que es para dejar a las "minas" marcadas. Las criticas seguían para él y para las mujeres con las que estaba, aseguraba que eran "chicas sin posibilidades" que ven a un famoso y se impactan. Sánchez asegura que no puede con sus inseguridades con mujeres que son guapas.

Castro puso fin a la relación después de escuchar todas las filtraciones (IG: cristiancastro)

Mariela ofrece disculpas a Cristian y a toda su familia

Al poco tiempo de darse a conocer los audios filtrados, Mariela Sánchez aprovechó sus redes sociales para mandar un comunicado oficial y explicar lo ocurrido. Dentro de su mensaje dejó claro que para ella, Cristian es un gran amor y que le sorprende que la gente no disfrute del amor y sólo busque destruir.

"Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian, se puede leer en el comunicado de Mariela.

Comunicado completo de Mariela explicando los motivos por los que terminó con Castro (IG: sanchez.mariela)

En la historia asegura que después de que Cristian escuchara todos los audios y filtraciones la relación llegó a su fin. Tiene claro que todo lo que dijo en esos mensajes hicieron que fuera insostenible continuar con el 'Gallito feliz', Terminó el mensaje dejando claro que siente ultrajada su privacidad al revelarse una charla íntima con alguien en quien había depositado su confianza.