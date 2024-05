Mariela Sánchez se sincera sobre su reconciliación con Cristian Castro: “Hay que apostar al amor”

Cristian Castro ha dado de qué hablar por su vida amorosa con romances fugaces, pero fue la ruptura con la Mariela Sánchez lo que generó gran polémica ya que ocurrió tan sólo unas semanas después de confirmar su relación y ahora su reconciliación desató un intenso debate entre los fans. Al respecto, la empresaria argentina se sinceró y señaló que fue su decisión terminar su noviazgo tras una discusión por los celos del cantante.

Mariela Sánchez habla de la reconciliación con Cristian Castro

El intérprete de "Por amarte así" y la empresaria terminaron su relación en febrero pasado y tan sólo unos días después él presentó en redes sociales a su nueva conquista, la abogada y artista plástica Ingrid Wagner. Aunque las sorpresas del cantante para sus fans no se detuvieron, pues hace tan sólo unos días confirmó su reconciliación con Mariela Sánchez con un tierno mensaje en su cuenta de Instagram: "Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha sido mi vida, pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía".

Sigue leyendo:

Conductores de “Ventaneando” critican a Cristian Castro por su reconciliación: “No debe estar muy en sus cabales”

Ingrid Wagner manda indirecta a Cristian Castro tras regresar con su ex, Mariela Sánchez: "dichoso aquel que sabe amar"

En entrevista para el programa "Intrusos" de Argentina, Mariela Sánchez se sinceró sobre su reconciliación con el "Gallito Feliz" y admitió que durante este tiempo se mantuvo en contacto con la actriz Verónica Castro que la apoyo en todo momento en la decisión de retomar su relación.

“No, no estoy sorprendida, porque siempre hubo una conexión y un sentimiento fuerte. En la intimidad uno está enojado, pero, bueno, pasa en todas las parejas eso. Yo creo que va a ser algo distinto porque uno tiene la experiencia (…) Hay que apostar al amor, lo extrañé mucho que es lo más importante, yo tuve una discusión, eso fue, y en lugar de quedarme me fui y ese hay que pelearlo, me está enseñando”, dijo la empresaria.

Mariela Sánchez revela que durante su ruptura se mantuvo en contacto con Verónica Castro. Foto: IG @cristiancastro

Celos de Cristian Castro, el motivo de su ruptura con Mariela Sánchez

En marzo pasado y en medio del escándalo por su ruptura, Mariela Sánchez dijo en entrevista para el programa antes mencionado que los celos del cantante habrían desatado una fuerte pelea en la que ella tomó la decisión de poner fin a su relación y regresar a Argentina. Además, admitió el ajetreo por la vida como artista también habría desgastado su relación.

“Lo dice Cristian en una nota y es muy claro, la vida del artista es muy complicada. Dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él (…) Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión, yo tomé la decisión de volverme. Yo puedo hablar por mí y siempre miré para adelante en esta relación, yo nunca me fijé de lo que me mandabas de lo que lo acusaban. Sí, tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener, frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022 porque son historias que arma iCloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”, dijo en aquel momento Mariela Sánchez al asegurar que no había posibilidad de retomar su relación.