Conductores de “Ventaneando” critican a Cristian Castro por su reconciliación: “No debe estar muy en sus cabales”

A tan sólo unas semanas de su escandalosa ruptura, Cristian Castro anunció su reconciliación con la empresaria Mariela Sánchez con un romántico mensaje a través de sus redes sociales. Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar y entre los famosos que lanzaron criticas al cantante destacan los conductores de “Ventaneando”, quienes reconocieron el talento del hijo de Verónica Castro sobre el escenario pero no así los actos con sus parejas.

Conductores de “Ventaneando” critican a Cristian Castro por su reconciliación

“Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha sido mi vida, pero ya estás acá. Haremos historia, mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram al compartir de nuevo una fotografía en la que aparece Mariela Sánchez y su madre, la actriz y conductora Verónica Castro.

Sigue leyendo:

Ingrid Wagner manda indirecta a Cristian Castro tras regresar con su ex, Mariela Sánchez: "dichoso aquel que sabe amar"

Yuri habla de los constantes romances de Cristian Castro: "Dan todo por una bolsa"

Cristian Castro anuncia su reconciliación con Mariela Sánchez. Foto: IG @cristiancastro

“Siempre estoy para tu corazón. Te amo”, fue la respuesta de Mariela Sánchez en la postal que generó gran controversia en el mundo del espectáculo luego de su mediática ruptura y fugaz romance de Castro con la abogada Ingrid Wagner. Al respecto, los conductores del programa liderado por Pati Chapoy resaltaron el talento del intérprete sobre el escenario, pero criticaron sus constantes romances.

“A mí me parece un gran cantante, por el hecho de ser hijo de Verónica Castro para mí ya es lo máximo porque ella es mi máximos también, pero él no debe estar muy en sus cabales”, dijo Pedro Sola seguido de Mónica Castañeda: “Confía en el amor. Cristian, deseamos que esto sea un gran romance, una buena relación para los dos y que hablen las cosas que tienen pendientes y sanen esa parte”.

Yuri reacciona a la reconciliación de Cristian Castro

La intérprete de "Maldita Primavera" no ha evitado ser cuestionada sobre Cristian Castro debido a que en los últimos meses han compartido el escenario, ante esto la cantante reaccionó al la reconciliación del cantante con Mariela Sánchez y se dijo preocupada en lo profesional debido al cambio que experimenta el cantante cuando tiene pareja.

"Yo no lo creía, me lo mandó una fan, me dice: ‘Mana, prepárate…’, cuando voy a ver qué dice mi amiga, dije: ‘Ay... regresó... ay, Cristian, no tienes llenadera’ (…) Yo veo que se me desenfoca, cuando esta la susodicha, o la de en turno, no hacemos clic cuando cantamos a dúo. Siento que se aleja, como que no sabe convivir cuando no tiene novia, ay no sabes, divino, echa chiste como el papá”, dijo Yuri y calificó a Sánchez como “fuerte, colérica, controladora”.

Ingrid Wagner, la última novia del "Gallito Feliz", también reaccionó a la reconciliación y entrevista para Teleshow le deseó lo mejor a la pareja: "Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona solo que no puedo seguir el ritmo suyo. No me molesta ni me sorprende. Les deseo lo mejor. Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón".