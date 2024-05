Yuri habla de los constantes romances de Cristian Castro: "Dan todo por una bolsa"

Cristian Castro generó una ola de críticas en su contra por los fugaces romances de los que no duda en compartir detalles a través de redes sociales, como los más recientes con la abogada Ingrid Wagner y la empresaria argentina Mariela Sánchez. Ante esto, la cantante Yuri reaccionó con comentarios que sumaron controversia al dejar ver que sería el “interés” lo que motiva a las parejas del también conductor para estar con él.

Yuri habla de los romances de Cristian Castro

En entrevista para “Ventaneando”, la intérprete de “Maldita primavera” habló sobre los romances de Cristian Castro asegurando que “cambia más rápido calzones que novias”. Sobre la posibilidad de darle un consejo al cantante, Yuri indicó que no sería posible ya que éste podría no tomarlo tal y como sucede con los que habría recibido de su madre, Verónica Castro.

Sigue leyendo:

Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, revela que escribe un libro para hablar de los abusos sexuales que sufrió de pequeño

Ingrid Wagner confirma su ruptura amorosa con Cristian Castro, duraron solo unas semanas

Yuri habla sobre los fugaces romances de Cristian Castro. Foto: IG @oficialyuri

Al cuestionarla sobre lo que motiva a las mujeres a tener una relación con el también conductor aún sabiendo todo sobre su pasado amoroso, Yuri dio a entender que podría ser el interés lo que las lleva a aceptar un mediático romance.

“Mira, no sé, la verdad no sé con qué intención las chicas están ahí, hablo por las mujeres en general. Se puede decir que un 70 por ciento de las mujeres dan su vida, o dan su amor, o dan su pasión, o dan todo por una bolsa, por un shopping, mi amor”, dijo la cantante.

Yuri desata polémica por declaraciones sobre las relaciones de Cristian Castro. Foto: IG @oficialyuri

Yuri habla del interés en las relaciones de Cristian Castro

La cantante compartió un mensaje con el que una vez más generó gran controversia en redes sociales, pues habla del interés como una supuesta razón por la que algunas mujeres podrían aceptar una relación con el “Gallito feliz”. Esto luego de las postales compartidas por el cantante en las que presume la romántica cena que tuvo en Londres con Ingrid Wagner y con las que anunció su noviazgo.

“Creo que las mujeres nos estamos desvalorizando demasiado, por eso los hombres no nos respetan. Pues no, nunca di mi cuerpo, ni nunca di mi amor por una bolsa, yo no le di las nalg** a nadie, todo lo he hecho con mi garganta y mi trabajo. Yo le he dado mis pompis cuando era soltera a quien yo quería, pero no por dinero ni por una bolsa”, añadió.

Sobre su ruptura, aunque las declaraciones de Mariela Sánchez dejaría ver que no fue en buenos términos, esto no habría ocurrido con Wagner, quien señaló que sus agendas habría sido lo que impidió continuar su romance: "¡A Cristian lo amo! Siempre recordaré todos los lindos momentos de esta relación. Fue siempre increíble conmigo, atento, caballeroso, buena persona, solo que no puedo seguir el ritmo suyo. Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo... lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón".